Rīdziniekiem vasarā par ūdeni nāksies maksāt vairāk: "Rīgas ūdens" plāno tarifu pieaugumu







Pašvaldības uzņēmums “Rīgas ūdens” no jūnija plāno palielināt ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus, liecina uzņēmuma pieteiktais tarifa projekts.

No 1.jūnija ūdens tarifu plānots palielināt par 10,3% jeb no 1,17 uz 1,29 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) par kubikmetru, savukārt kanalizācijas tarifu – par 9,3% jeb no 0,97 uz 1,06 eiro par kubikmetru. Kopējais ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs attiecīgi tiktu celts no 2,14 uz 2,35 eiro bez PVN par kubikmetru jeb nepilniem 10%.

Savukārt no 2026.gada jūnija ūdens tarifu plānots pacelt līdz 1,31 eiro par kubikmetru, bet kanalizācijas tarifu – līdz 1,09 eiro bez PVN par kubikmetru.

“Tarifu izmaiņas ir saistītas ar pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumu palielinājumu, energoresursu izmaksu samazinājumu, pamatlīdzekļu uzturēšanas un remontu izmaksu pieaugumu, citu ekspluatācijas izmaksu palielinājumu, kā arī ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu samazināšanos,” izmaiņas pamato uzņēmums.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija janvāra izskaņā apstiprināja jaunāko “Rīgas ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas paredz tarifa kāpumu par 2% no 1.marta, kad ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs būs 2,14 eiro bez PVN par kubikmetru pašreizējo 2,10 eiro par kubikmetru vietā. Ar PVN tarifs būs 2,59 eiro par kubikmetru pašreizējo 2,54 eiro vietā.

Kā ziņots, galvaspilsētas pašvaldības uzņēmuma “Rīgas ūdens” apgrozījums 2022.gadā bija 65,725 miljoni eiro, kas bija par 17,7% vairāk nekā 2021.gadā, savukārt uzņēmuma peļņa samazinājās par 6,4% un bija 5,161 miljons eiro. 2023.gada pirmajos deviņos mēnešos “Rīgas ūdens” apgrozījums bija 45,664 miljoni eiro, bet peļņa – 3,007 miljoni eiro.

“Rīgas ūdens” nodrošina pilsētas ūdensapgādes pakalpojumus Rīgā un vairākās Pierīgas teritorijās – Ādažu, Ropažu, Mārupes un Ķekavas novadā, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumu.