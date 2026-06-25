Rīgā ar pasaules rekorda mēģinājumu atzīmēs Latvijas burāšanas simtgadi un GoRR atklāšanu 0
28. jūnijā Rīgā notiks oficiāls GUINNESS WORLD RECORDS™ mēģinājums kategorijā “Visvairāk cilvēku, kas vienlaicīgi pūš miglas taures” (angliski – “Most people blowing foghorns simultaneously”). Rekorda mēģinājums būs viens no centrālajiem Latvijas Burāšanas savienības (LBS) simtgades notikumiem, kas ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības atbalstu norisināsies starptautiskās regates Gulf of Riga Regatta jeb GoRR atklāšanas laikā.
Dalībnieki ar jahtām, laivām un citiem peldlīdzekļiem pulcēsies Daugavā, Rīgas ostas akvatorijā starp Vanšu tiltu un Rīgas pasažieru ostu. Rekorda mēģinājums paredzēts no plkst. 18.00 līdz 18.30, īsi pirms GoRR buru jahtu flotes svinīgās parādes. Skatītāji aicināti notikumu vērot no Rīgas pasažieru ostas, kur norisināsies arī festivāls. Rekorda mēģinājums un jahtu parāde tiks komentēta no festivāla skatuves.
“GoRR sākums Rīgā jau trešo gadu pēc kārtas ir ne tikai sportisks notikums burātājiem, bet arī svētki pilsētai. Šogad pasaules rekorda mēģinājums tiem piešķirs vēl lielāku mērogu. Aicinām cilvēkus nākt uz Daugavas krastmalu, redzēt jahtas un kopā piedzīvot Latvijas burāšanas simtgades svinības,” saka GoRR direktors Valters Romans.
Latvijas burāšanas simtgadi svinēs skaļi
Šogad aprit 100 gadi, kopš burāšana Latvijā sāka veidoties kā organizēta kustība. GUINNESS WORLD RECORDS mēģinājums būs viens no redzamākajiem Latvijas Burāšanas savienības simtgades notikumiem.
“Aiz šiem simts gadiem ir cilvēki, klubi, ģimenes, treneri un sportisti. Viņi ir veidojuši Latvijas burāšanas tradīcijas un nodevuši tās nākamajām paaudzēm. Simtgadē vēlamies ne tikai atskatīties uz paveikto, bet arī parādīt, ka burāšana Latvijā ir dzīva, moderna un atvērta. Tāpēc jubileju svinēsim skaļi,” norāda LBS prezidents Kaspars Rožkalns.
Miglas taure rekorda mēģinājumam izvēlēta kā burātājiem labi pazīstams drošības līdzeklis. Vienlaikus tā simbolizē kopību, uzmanību un spēju būt sadzirdamiem. “Burāšanā drošība vienmēr ir pirmajā vietā. Taču šajā notikumā miglas taure būs arī vienotības simbols. Ar vienu kopīgu skaņu vēlamies pievērst uzmanību burāšanai un parādīt, cik plaša un daudzveidīga ir mūsu kopiena,” piebilst K. Rožkalns.
Mērķis pulcēt vismaz 500 dalībnieku
Lai rekorda mēģinājums būtu sekmīgs, vismaz 250 dalībniekiem miglas taures vienlaikus jāpūš ne mazāk kā desmit sekundes. Latvijas Burāšanas savienības mērķis ir pulcēt vismaz 500 GoRR komandu, LBS dalīborganizāciju un citu burāšanas kopienas pārstāvju. Dalībniekiem iepriekš būs jāreģistrējas.
Rekorda mēģinājumu uzraudzīs stjuarti, neatkarīgi liecinieki un oficiāls Guinness World Records tiesnesis, kurš pēc mēģinājuma paziņos rezultātu. Sekmīga mēģinājuma gadījumā par rekorda titula īpašniekiem kļūs Latvijas Burāšanas savienība un Rīgas investīciju un tūrisma aģentūra.
Rīga kā burāšanas un ūdens tūrisma galamērķis
Rekorda mēģinājuma mērķis ir ne tikai svinēt burāšanas svētkus, bet arī stiprināt Rīgas un Latvijas atpazīstamību kā pievilcīgam Baltijas burāšanas un ūdens tūrisma galamērķim.
”Burāšana ir nozīmīga Rīgas identitātes daļa, un tās simtgade ir īpašs notikums, ko svinēt mūsu pilsētas ūdeņos. Rīgas ūdenssatiksme ir mērķtiecīgi jāattīsta un jāpopularizē, lai Daugava kļūtu par aktīvu pilsētas ikdienas un tūrisma daļu un būtu tikpat dzīva un pieejama kā krastmalas citās Eiropas pilsētās. Šādi pasākumi palīdz šo iespēju ieraudzīt un popularizēt. Man ir prieks par katru pasaules rekordu, kas tiek uzstādīts Rīgā – tas pievērš mūsu pilsētai starptautisku uzmanību un iezīmē to pasaules kartē,” norāda Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.
Pēc atklāšanas Rīgā sāksies GoRR sacensības
Gulf of Riga Regatta šogad notiks jau devīto reizi. Tā ir lielākā ikgadējā starptautiskā jūras burāšanas regate Latvijā un pulcē komandas no Latvijas un citām Baltijas jūras reģiona valstīm. GoRR norisināsies no 27. jūnija līdz 3. jūlijam maršrutā Rīga – Kihnu – Pērnava. Pirmo reizi regates vēsturē flote piestās Kihnu salā Igaunijā.
Pēc atklāšanas pasākumiem Rīgā burātāji dosies piecos sacensību posmos. To laikā tiks noskaidroti Latvijas jūras burāšanas čempioni un izcīnīts Livonijas kauss. Regates noslēgums un uzvarētāju apbalvošana notiks Pērnavā.
GoRR savieno augsta līmeņa sportu ar sabiedrībai pieejamiem notikumiem. GUINNESS WORLD RECORDS mēģinājums un flotes parāde ļaus burāšanu piedzīvot Rīgas centrā, savukārt pēc tam komandas turpinās sacensības Rīgas līcī un Igaunijas ūdeņos.