Jānis Lange apstiprināja, ka kopš 2005. gada ir “Jaunā laika”, bet pēc tam “Vienotības” biedrs, taču neesot aktīvi partijā darbojies. Foto: Zane Bitere/LETA

Pēc vairāk nekā gada pārtraukuma Rīgas pilsētai atkal ir izpilddirektors Ieteikt







Ināra Egle, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Pēc vairāk nekā gada pārtraukuma Rīgas pilsētai atkal būs izpilddirektors, jo kopš 2020. gada pavasara Rīgas izpildvaras vadība bija pienākumu izpildītāju rokās. Rīgas dome trešdien izpilddirektora amatā apstiprināja SIA “Latvijas valsts ceļi” valdes priekšsēdētāju Jāni Langi, kurš amatā stāsies 17. maijā, kad atstās darbu šajā uzņēmumā.

Taču dome deva atļauju J. Langem savienot izpilddirektora amatu ar “Latvijas dzelzceļa” padomes priekšsēdētāja pienākumiem, nesaskatot te interešu konfliktu. Par J. Langes apstiprināšanu balsoja arī opozīcijas partijas – Latvijas Krievu savienība un “Gods kalpot Rīgai”.

Izpilddirektora amatam J. Lange tika izraudzīts konkursā, kurā bija pieteikušies 37 pretendenti, bet uz pēdējo kārtu izvirzīti seši kandidāti. Šī bija pirmā reize, kad uz Rīgas izpilddirektora amatu tika rīkots konkurss. J. Langi pieteikties konkursā uzrunājusi personāla atlases kompānija.

Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (“Par”/”Progresīvie”), kurš J. Langi virzīja apstiprināšanai amatā, sēdē uzsvēra, ka Rīgas pilsētas izpilddirektors pārrauga vairāk nekā desmit pašvaldības kapitālsabiedrības, kas ir milzīga atbildība. M. Staķis varot minēt kaut vai “Rīgas namu pārvaldnieku” un “Rīgas satiksmi”, cerot, ka nekad vairs šo uzņēmumu resursus atsevišķi cilvēki nevarēs izmantot savā labā.

Izpilddirektors ir atbildīgs arī par departamentu darbību. Atsaucoties uz šīm stratēģiskajām funkcijām, kas izpilddirektoram jāveic, M. Staķis pamato nepieciešamību J. Langem papildus algai, kas ir 2438 eiro, maksāt vēl 100% piemaksu. Likums tādu iespēju pieļauj, par ko kandidāts bija informēts, piesakoties konkursā, un ar to arī rēķinājies.

Zināms, ka bijušajam izpilddirektoram Jurim Radzevičam (“Gods kalpot Rīgai”), kurš “Rīgas siltumā” ar dalīto kapitālu pārstāvēja Rīgas pašvaldību, kādu laiku bija piemaksa 60% apmērā no algas, bet no 2020. gada kā kapitāldaļu turētājs viņš no piemaksas atteicies. Jāatgādina, ka pirms tam pašvaldību kapitālsabiedrības pārraudzīja politiskās amatpersonas.

Ir pagājis vairāk nekā gads, kopš Rīgas pašvaldības pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics no Rīgas pilsētas izpilddirektora amata atstādināja iepriekšējās politiskās varas izraudzīto J. Radzeviču, kurš šajā postenī bija 11 gadus. Par izpilddirektora pienākumu izpildītāju 2020. gada pavasarī tika iecelta Iveta Zalpētere, kura amatu pēc pašas vēlēšanās atstāja 2020. gada decembra sākumā.

Ir pagājis pusgads pēc jaunās Rīgas domes sanākšanas. Jau pērn rudenī pēc Rīgas domes vēlēšanām vairāki koalīcijas partneri rosināja pēc iespējas drīzāk apstiprināt jaunu pašvaldības izpilddirektoru, bet šis process ieilga. Pēc I. Zalpēteres aiziešanas no posteņa šos pienākumus pildīja Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centra vadītāja Elīna Trautmane.

SIA “Latvijas valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs J. Lange ir kopš 2013. gada. Viņš ir bijis arī Jelgavas domes deputāts, piecus gadus – no 2002. gada līdz 2007. gadam – strādājis Jelgavas pašvaldības institūcijās. Atbildot uz Rīgas domes opozīcijas deputātu jautājumiem,

J. Lange atklāja, ka joprojām dzīvo Jelgavā, bet uz darbu Rīgā brauc gan ar auto, gan ar vilcienu. Uz jautājumu, vai jaunais izpilddirektors nav plānojis pārcelties uz dzīvi Rīgā, viņš pieļāva, ka tā varētu notikt, jo “esmu īpašuma iegūšanas procesā”.

J. Lange apstiprināja, ka kopš 2005. gada ir “Jaunā laika”, bet pēc tam “Vienotības” biedrs, taču neesot aktīvi partijā darbojies. Pēc apstiprināšanas izpilddirektora amatā J. Lange plāno izstāties no partijas. Jāatgādina, ka bijušais izpilddirektors J. Radzevičs bija aktīvs partijas “Gods kalpot Rīgai”, biedrs un no tās tagad ievēlēts Rīgas domē.

Jautājumu un atbilžu sesijā Andris Morozovs (“Saskaņa”) deva mājienus, ka J. Langes izraudzīšanās varētu būt saistīta ar koalīcijas iekšējām attiecībām, “lai Mārtiņš Staķis varētu saglabāt savu amatu”, J. Lange tādām aizdomām neredzēja pamatu. Domes priekšsēdētāja vietniece Linda Ozola (JKP) sēdē norādīja ne tikai uz to atbildību, kas izpilddirektoram būs kā pašvaldības uzņēmumu kapitāldaļu turētājam, bet teica, ka viņam būšot jāspēj sastrādāties arī ar domes vēlētām amatpersonām, kas pārstāvot dažādas politiskās intereses.

Latvijas Krievu savienības frakcijas vadītājs Miroslavs Mitrofanovs paziņoja par frakcijas atbalstu J. Langem un izteica cerību, ka viņš “saglabās tagadējo saskarsmes stilu bez augstprātības”.