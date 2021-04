“Daudzi būtu gatavi strādāt par “nemotivējošajiem” 2400 eiro!” Sociologs par Langes izteicieniem Ieteikt 1







RīgaTV 24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” sociologs Aigars Freimanis norādīja, ka par vienu vien Rīgas domes izpilddirektora algu – 2400 eiro, būtu gatavi strādāt daudzi, bet Latvijā joprojām pastāv tā saucamie “neaizvietojamie cilvēki”, ko amatos bīda tie, kas pieņem lēmumus.

“Agrāk to sauca par bizantismu, kas nāk no austrumiem un saistās ar Krieviju, kas ir šķiru vai kārtu dalīšana. Latvijā tas ir ļoti ievazāts. Klausos jauno Rīgas mēru, kurš saka, ka jaunajam Rīgas domes izpilddirektoram oficiālā alga būs ap 2400 eur, plus viņam tādā pašā apmērā maksās vēl arī piemaksu, kas kopā ir ievērojama summa.

Vēl viņš būs valsts kapitālsabiedrības padomes loceklis, kas, acīmredzot, ar nav bezmaksas darbs. Ja būtu brīvs konkurss, atrastos ļoti daudz cilvēku, kas būtu ar mieru strādāt par vienu standarta atalgojumu, kas ir šie 2400 eur”.

Sociologs uzskata, ka pie mums ir ievazāti un pastāv tā saucamie “neaizvietojamie cilvēki”, kas bieži vien ir ar kaut kādām saitēm saistīti ar tiem, kas pieņem lēmumu par viņu ielikšanu tajā vai citā amatā. Pēc viņa domām šī sistēma aktīvi strādā un līdz šim to neviens nav mēģinājis izskaust. “Es domāju, ka pēdējos gados šī sistēma ir uzņēmusi apgriezienus. Tā attīstās daudz straujāk nekā tas bija 2010.gadā”, sacīja Freimanis.