Rīgas centrā ik dienu uzturas ļoti daudz viesstrādnieku no Āzijas, Āfrikas valstīm, viņu koncentrācija paliek arvien lielāka un pamanāmāka. Vai pašvaldībai ir kādi risinājumi, lai Rīgas centru nepārvērstu par tādu kā geto – vai ir par to domāts un vispār saprotama situācija, par to TV24 raidījums “Ziņu TOP” aicināja izteikties Lindu Ozolu, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieci (Kods Rīgai).

Viņa ļoti asi iebilda pret “koncentrēšanos pa centru, attaisnojot to ar vienkāršu pārvietošanos, kā piemēru liekot: “Mēs taču citās pilsētās Eiropā arī pārvietojamies kompānijās ar citiem saviem tautiešiem, bet vizuāli mēs neatšķiramies, tāpēc neviens nepamana, ka mēs pārvietojamies.”

Ozolai skaidrs, ka šobrīd tiek runāts par iebraucējiem, no kuriem kāds varbūt ir arī no Tuvajiem Austrumiem, bet liela daļa droši vien esot no Indijas reģiona valstīm: “Mēs redzam vizuālās atšķirības, tāpēc to pamanām. Taču jāatzīst, ka mēs esam demokrātiska sabiedrība un neierobežojama ne cilvēku pārvietošanos, ne arī viņu izvēles pēc dzīvesvietas. Bet kopā ar pašvaldības policiju mēs sekojam arī reģistrētajiem pārkāpumiem.”

“Tas, ka mums nepatīk un mēs pamanām cita veida uzvedību, nenozīmē jau, ka tas ir pārkāpums un mums ir jāiejaucas. Pašvaldības policija nav ziņojusi par to, ka šo cilvēku uzturēšanās šeit izraisa pastiprinātu noziedzības līmeni un būtu jāsatraucas,” norāda Ozola, piebilstot, ka ar Pašvaldības policiju pārrunāts, ja ir aizdomas, vai šie cilvēki legāli uzturas Latvijā, policija iet klāt un pārbauda šīs personas.”