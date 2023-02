Foto: Edijs Pālens/LETA

Rīgas zooloģiskajā dārza lemuriem piedzimis mazulis







Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza mazuļu pulkam pievienojies kaķu lemuru Vavī un Jaceka pēcnācējs, informēja zooloģiskā dārza Mārketinga un biznesa attīstības nodaļa.

Lai gan lemuru mamma mazuli slēpjot azotē, taču rūpīgi un pacietīgi vērojot, to esot iespējams apskatīt arī zoodārza apmeklētājiem.

Lemuru dabiskā dzīvesvieta esot Madagaskaras dienvidos un dienvidrietumos, kur mūsu ziemas mēnešos temperatūra dienā svārstās robežās no plus 24 līdz plus 28 grādiem. Raksturīgi Dienvidu puslodes iemītniekiem, arī lemuriem mazuļi dzimst Latvijas ziemas beigās.

Lemuri dzīvo baros, kuros ir vairāki tēviņi, bet dominējošās ir mātītes ar tās pēcnācējiem. Arī Rīgas zooloģiskajā dārzā lemuru barā Vavī un Jaceks ir galvenais pāris.

Kaķu lemurs ir iekļauts Pasaules Sarkanajā grāmatā kā apdraudēta suga, turklāt Rīgas zooloģiskais dārzs piedalās Eiropas Zooloģisko dārzu un Akvāriju asociācijas nebrīves populāciju saglabāšanas un vairošanas programmā (EEP), kas šī mazuļa nākšanu pasaulē padara par īpaši nozīmīgu notikumu.

Viens no iemesliem, kāpēc kaķu lemurs iekļauts apdraudēto sugu sarakstā, ir to dzīves vides iznīcināšana.

Upju krastmalu meži un eiforbiju krūmāji ir atrodami tikai Madagaskaras dienvidu daļā, taču lauksaimniecības dēļ lemuru dzīvotne ik gadu tiek dedzināta, lai atbrīvotu platības mājlopu ganībām, un izcirsta, lai iegūtu koksni un kokogles.