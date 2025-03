Edgars Rinkēvičs. Foto: Edijs Pālens/LETA

Rinkēvičs aicina Eiropas valstis ieviest obligāto iesaukumu militārajā dienestā







Eiropas valstīm ir jāpalielina aizsardzības izdevumi, ņemot vērā “kāpumus un kritumus” attiecībās ar ASV. Tā svētdien, 9. martā, intervijā britu televīzijas kanāla “Sky News” raidījumam “Sky Sunday Morning” paziņoja Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Valsts prezidents arīdzan aicinājis citas Eiropas valstis sekot Latvijas piemēram un ieviest obligāto iesaukumu militārajā dienestā, jo kontinents ir militāri “diezgan vājš”.

“Mēs tik tiešām esam atjaunojuši iesaukumu, ko sauc par Valsts aizsardzības dienestu. Un vīriešiem tas ir obligāts.

Šobrīd vēl tikai veidojam pirmās vienības no 2023. gada, vairāk balstoties uz brīvprātīguma bāzes, nevis iesaukumu. Bet, jā, ir diskusija par to, vai mums vajadzētu ieviest iesaukumu arī sievietēm. Šobrīd tas nav izlemts. Bet patiesībā mēs runājam par to, lai panāktu lielāku karavīru skaitu mūsu aizsardzības spēkos agrāk par 2028. gadu,” sacīja Rinkēvičs.