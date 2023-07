Grupas "Prāta vētra" koncerttūres "Gads bez kalendāra" noslēgums

Saistībā ar "Prāta vētras" koncertu norīkoti papildu vilcieni maršrutā Rīga-Liepāja-Rīga







Saistībā ar grupas “Prāta vētra” koncertu Liepājā 22.jūlijā norīkots viens papildu vilciens no Rīgas uz Liepāju un viens no Liepājas uz Rīgu, aģentūru LETA informēja AS “Pasažieru vilciens” pārstāvji.

Vilciens no Rīgas Centrālās stacijas uz Liepāju izbrauks sestdien, 22.jūlijā, plkst.13.49. No Liepājas uz Rīgu vilciens izbrauks pēc koncerta svētdien, 23.jūlijā, plkst.1.15 un Rīgā pienāks plkst.4.28.

“Gads bez kalendāra” koncerttūri “Prāta vētra” sāka pērn ar koncertiem Jelgavā, Valmierā, Daugavpilī, Ventspilī un Rīgā. Liepājā koncerts notiks stadionā “Daugava”, kas atrodas aptuveni 40 minūšu gājienā no dzelzceļa stacijas.

"Pasažieru vilciens" ir izveidots 2001.gadā, nodalot iekšzemes pasažieru pārvadājumus no "Latvijas dzelzceļa" veiktajām funkcijām. Iepriekš "Pasažieru vilciens" 100% bija "Latvijas dzelzceļa" meitasuzņēmums, taču 2008.gada oktobrī tas tika pārveidots par valsts uzņēmumu.

























