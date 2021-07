Publicitātes foto

Sendvičs ar mazsālītiem gurķīšiem: šefpavāra "vasaras" recepte







Vasara rit pilnā sparā, un kāpēc gan tas nevarētu būt labs iemesls atsvaidzināt ikdienas vai svētku galdu ar mazāk ierastiem, taču vienkārši pagatavojamiem ēdieniem sezonālās noskaņās! Pieredzes bagātais šefpavārs un lauku gardēdis, Barbora.lv garšas eksperts Dzintars Kristovskis iesaka ņemt talkā jau labi pazīstamas ēdienu sastāvdaļas un izmantot tās jaunu garšas kombināciju radīšanai, pārsteidzot gan sevi, gan citus!

Sendvičs ar mazsālītiem gurķīšiem

Mazsālīti gurķi nenoliedzami ir viens no latviešu iecienītākajiem vasaras vēstnešiem ar ļoti daudzveidīgu pielietojumu. Pusdienu galdā svaigi sālītos gurķus var celt gan tāpat, gan izmantot tos, piemēram, sendviču uzkodai, kas gādās par sāta sajūtu visas dienas garumā. Turklāt sendvičus jeb sviestmaizes iespējams viegli pielāgot jebkurai gaumei, izvēloties sev tīkamāko maizi, mērci un pārējās sastāvdaļas. Šī recepte ir atvasināta no sendviču klasikas – Reuben sandwich jeb Rūbena. Oriģināli to gatavo no pastrami (lēni gatavotas liellopu gaļas), skābētiem kāpostiem, Alpu siera un Russian dressing mērces, visu liekot starp divām šķēlēm apgrauzdētas rudzu maizes.

Sastāvdaļas (4 sviestmaizēm):

8 šķēles rudzu maizes

8 šķēles Alpu siera (Ementālers ir viens no pazīstamākajiem)

Sutināts liellopa šķiņķis (šeit kā alternatīva var būt arī dūmota cūkgaļas krūtiņa)

4 gab. mazsālītu gurķu

4 ēdamkarotes Russian dressing mērces

Sastāvdaļas liellopa brisketes pagatavošanai:

1 kg liellopa gaļas

Ēdamkarote sāls

50 g medus

Ēdamkarote malta koriandra

Ēdamkarote kūpinātas paprikas pulvera

Tējkarote maltu melno piparu

30 g ķiploka

Pagatavošana:

Pareiza kārtība sendvičam – maizes šķēle, siers, mērce, gaļa, gurķi, gaļa, mērce, siers, maize. Ja nav pieejams sutināts liellopa šķiņķis, tad tā vietā var izmantot dūmotu cūkas krūtiņu vai par kūpinātu vistu. Liellopa gaļu var pagatavot arī pašu spēkiem, taču tam būs nepieciešams ilgāks laiks.

Liellopa gaļas pagatavošana: piestā saberž garšvielas un ķiplokus, sajauc ar pārējām sastāvdaļām.

Liellopa gaļu liek piemērotā traukā un pārlej ar sālījumu, tur ledusskapī 5 dienas, katru dienu apgriež uz otru pusi. Pēc piektās dienas izņem to no sālījuma, nosusina dvielī un ierīvē ar garšvielu maisījumu – maltu koriandru, kūpinātas paprikas pulveri, drupinātiem melnajiem pipariem, sasmalcinātu ķiploku, sāli un medu. Kad gaļu no visām pusēm klāj garšvielas, to ietin folijā un cep 145 grādos 2-3 stundas. Atdzesē un lieto pēc sirds patikas.

Russian dressing mērces pagatavošana: vienādās daļās sajauc kečupu un majonēzi un pēc garšas pievieno Vusteršīras mērci. Gatavos sendvičus pasniedz pilnā izmērā vai sagrieztus mazākos gabalos kā kanapē uzkodas. Pēc izvēles dekorē ar sezonālajiem zaļumiem.