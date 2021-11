Foto: LETA

Sestdien vietās Latvijas reģionos notiks izbraukuma vakcinācija pret Covid-19







Šodien vairākās vietās reģionos notiks izbraukuma vakcinācija pret Covid-19, aģentūru LETA informēja Nacionālā veselības dienesta Vakcinācijas projekta nodaļā.

Vakcinēties no plkst.9 līdz 10.30 varēs Preiļu novada Sīļukalna pagasta pārvaldē. Vēlāk – no plkst.11 līdz 12.30 – pakalpojumu nodrošinās Galēnu pagasta pārvaldē, savukārt no plkst.13.30 līdz 15 potēšana būs iespējama Stabulnieku kultūras namā.

Rēzeknes novadā no plkst.8 līdz 11 vakcināciju veiks Ozolaines tautas namā, bet no plkst.13 līdz 15 Maltas kultūras namā.

Tukuma novadā vakcīnas no plkst.9 līdz 11 būs pieejamas Milzkalnes pagasta veikala “Citro” stāvlaukumā, no plkst.12 līdz 14 Smārdes pagasta centrā, bet no plkst.15 līdz 17 Lapmiežciema kultūras namā.

No plkst.9.30 līdz 11 varēs vakcinēties arī Multifunkcionālajā Skultes centrā Limbažu novadā. Kuldīgas vieglatlētikas manēžā pakalpojums būs pieejams no plkst.10 līdz 17.

Saulkrastu novadā izbraukuma vakcinācija norisināsies no plkst.9 līdz 12 Zvejniekciema kultūras centrā, bet no plkst.13 līdz 15 – Sējas pagasta Pabažu klubā.

Uz vakcināciju līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, potēšanas pase, ja tāda ir. Tāpat vēlams ierasties tādā apģērbā, kas ļauj viegli atbrīvot plecu.

Savukārt pusaudžiem no 12 līdz 13 gadiem vakcinācijas laikā nepieciešama mātes vai tēva klātbūtne. Likumiskajam pārstāvim jābūt līdzi arī pasei vai personas apliecībai, kā arī apliecinošam dokumentam par bērnu.

Publicēta: 20.11.2021 01:30

Gaļina Kudrjavceva, LETA

