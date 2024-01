“Šī bija ļoti skumja nakts visai Trampu ģimenei…” Donalds Tramps dalījies ar sēru vēsti

78 gadu vecumā mirusi kādreizējās pirmās lēdijas Melānijas Trampas māte Amālija Knavs. Trampa pirms pāris dienām par to paziņoja savos sociālo tīklu kontos, vēsta “CNN”.

“Amālija Knavs bija spēcīga sieviete, kas vienmēr pret citiem izrādīja žēlastību, siltumu un cieņu. Mums viņas neizmērojami pietrūks, un mēs turpināsim godāt un mīlēt to, ko viņa atstājusi aiz sevis,” viņa rakstīja tērzēšanas platformā “X”.

Bijušā prezidenta Donalda Trampa kampaņas padomnieks “CNN” apstiprināja Melānijas mātes nāvi.

Arī bijušais prezidents sēroja par sievasmātes nāvi, “Truth Social” publicējot ierakstu: “Šī ir ļoti skumja nakts visai Trampu ģimenei!!! Melānijas lieliskā un skaistā māte Amālija tikko ir devusies uz skaistu vietu debesīs. Viņa bija vienreizēja sieviete, un nav izsakāms vārdos, cik ļoti viņas pietrūks!”

Viņa ar vīru Viktoru dzīvoja ASV un bieži viesojās Vašingtonā pēc tam, kad 2017. gadā viņu znots kļuva par prezidentu. Viņi uzturēja ciešus kontaktus ar Trampa ģimeni.

Lai gan Amālija bija no Slovēnijas, viņa kļuva par ASV pilsoni 2018. gadā. Donalds Tramps bija asi kritizējis uz ģimenēm balstītu migrāciju, regulāri to dēvējot par “ķēdes migrāciju”.

Melānija Trampa, kura pati kļuva par ASV pilsoni 2006. gadā, ir tikai otrā ārzemēs dzimusī pirmā lēdija. Kopš aiziešanas no Vašingtonas 2021. gada janvārī viņa lielākoties ir izvairījusies no sabiedrības uzmanības, neskatoties uz to, ka viņas vīrs vēlas atgūt vietu Baltajā namā.

