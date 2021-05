Foto: Shutterstock

Šī diena ir kā radīta mīlestībai! Horoskopi 2.maijam







Auns

Šodien tev, iespējams, būs grūti apkopot domas un vēl grūtāk būs izlemt, kā rīkoties. Nevajadzētu būt ietiepīgam. Jo elastīgāks būsi, jo labāk tev.

Vērsis

Ļoti iespējams, ka šodien tu vari izlemt par labu savai nākotnei. Iespējams, tevi mocīs neziņa, tu nezināsi, kam dot priekšroku, tomēr, galu galā, savu lēmumu izdarīsi un nekļūdīsies!

Dvīņi

Tavs viedoklis citiem cilvēkiem liksies kā dāvana. Pats par sevi tas nav nekas slikts, tomēr dažu cilvēku acīs tu kļūsi par “konkurentu”.

Vēzis

Iespējams, ka tu esi daudz vairāk atkarīgs no kāda, nekā tu domā. Nāksies to atzīt ne tikai faktos, bet arī pasakot to šim cilvēkam pašam.

Lauva

Šī diena būs piemērota tam, lai to pavadītu kopā ar mīļoto cilvēku. Izdari arī kaut ko savai labsajūtai.

Jaunava

Tavas cerības piepildīt savus sapņus, protams, var piepildīties, tomēr jāatceras galvenais – lai tas notiktu, ir jābūt gatavam pieņemt grūtības un savas kļūdas. Vai tas notiks?

Svari

Tev šodien parādīsies kāds mērķis, kas momentā tev liks apkopot tavas domas un nākotnes rīcību. Labi, ka tāds mērķis būs!

Skorpions

Tava darbība, rīcība un vārdi negaidīti kādam sāks likties neparasti, parādīsies jaunas vēsmas, jaunas vīzijas pašam par savu nākotni. Vai tu būsi gatavs to pieņemt?

Strēlnieks

Esi “saslimis” ar savu hobiju un nesaproti, kāpēc citi tevi neatbalsta? Kā tu domā, kā tu izskaties uz citu cilvēku fona? Kā traks? Ļoti labi! Bet kāpēc tu to pieprasi akceptēt no citiem?

Mežāzis

Šī diena ir ļoti ieteicama dāvanām un dāvināšanas priekam. Darīt prieku sev pašam un citiem – tieši šodien!

Ūdensvīrs

Šī diena ir kā radīta mīlestībai: pret bērniem, pret mīļoto, pret dzīvniekiem, pret draugiem. Izmēģini to!

Zivis

Ja tu šodien nesasniegsi vēlamo, tad vainot vari tikai pats sevi! Zvaigznes sola tev pilnīgu izdošanos itin visā!