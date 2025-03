“Šī histēriskā bruņošanās neko nedos, Latvijai draugu nav, vācieši taču mūs okupēja,” Linuža TV tiešraidē sēj paniku Ieteikt







TV24 raidījuma “Preses klubs” laikā izcēlās diskusija par Latvijas aizsardzības politiku, bruņošanās nepieciešamību un valsts drošību kopumā. Likvidētā laikraksta “Ludzas Zeme” galvenā redaktore Laima Linuža pauda uzskatu, ka Latvijas bruņošanās ir neefektīva un vēsture rāda, ka tas neko nemainīs. Viņa salīdzināja pašreizējo situāciju ar laiku pirms Otrā pasaules kara, kad Latvija ievērojami ieguldīja militārajā jomā, bet tas nepasargāja valsti no okupācijas.

“Ulmanis kopā ar Saeimu bruņojās, Latvijā notika histēriska bruņošanās gluži kā šobrīd. Un ne 4 % no sava budžeta Latvija tērēja toreiz, bet gan 27 %. Un ar ko tas viss beidzās? Ar neko,” sacīja Linuža, norādot, ka vēsture mēdz atkārtoties un šobrīd politiķiem vajadzētu rīkoties pārdomātāk.

Viņa uzsvēra, ka Latvijai nav patiesu sabiedroto un ka Rietumu partneri valsts aizsardzības jautājumos nevar tikt uztverti kā droša garantija: “Kas, jūs aizmirsāt vēsturi? Vispirms mums nāca virsū un okupēja vācieši! Viņi mūs nemīl, viņi mūs okupēja, viņi mūs iznīcināja tāpat kā krievi. Es tiešām atnācu uz šejieni tikai tāpēc, lai izmantotu iespēju plašajai auditorijai pateikt – bruņošanās neko nedos un draugu Latvijai nav.”

Linuža aicināja politiķus pārdomāt situāciju un pieņemt lēmumus, kas reāli palīdzētu Latvijas iedzīvotājiem: “Man gribētos teikt – beidziet spēlēt šo spēli! Viss ir mainījies, un spēles noteikumi ir jāpieņem. Jāsaprot, kas ir noticis, jāatver acis un jāsāk domāt. Vispirms klusu domāt un vēlāk skaļāk domāt.”

Šāds skatījums izraisīja asas diskusijas, un uz to nekavējoties reaģēja Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas priekšsēdētājs Uģis Mitrevics (NA), kurš uzskata, ka Linužas viedoklis skaidri norāda uz to, ka sabiedrībā trūkst skaidrojuma par aizsardzības jautājumiem: “”Es teiktu, ka šis viedoklis ēterā atspoguļo tikai to, ka par maz ir skaidrots, stāstīts, jo es nevaru piekrist nevienam vārdam. Tā sajūta ir tāda, ka apsegsimies ar baltiem palagiem vai nu muksim – tam es nevaru piekrist.”

Diskusijas noslēgumā tika pieminēts arī vācu mediju vēstījums par Eiropas drošību. Linuža atsaucās uz Bild rakstu, kurā, pēc viņas teiktā, tika brīdināts par pēdējo mierīgo vasaru Eiropā. Taču raidījuma vadītājs Aivis Ceriņš brīdināja būt piesardzīgiem ar šādiem apgalvojumiem, norādot, ka šādas prognozes bieži balstās uz nezināmu ekspertu teikto.