Vladimirs Putins Tivā 2022.gada martā. Foto: EPA/ SCANPIX/ LETA

Vēzis, redzes problēmas, Parkinsona slimība? Zelenska skaļais paziņojums pastiprina aizdomas par Kremļa vadoņa veselību Ieteikt







Par Krievijas prezidenta Vladimira Putina veselību jau gadiem ilgi klīst baumas, taču nu tās sasniegušas jaunu intensitāti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis 26. martā Parīzē, tiekoties ar Eiropas žurnālistiem, bez aplinkiem paziņoja: “Viņš drīz mirs, un tā ir patiesība. Tad tas viss beigsies.”

Reklāma Reklāma

Šis drosmīgais paziņojums tikai pastiprina aizdomas, ka 72 gadus vecā Krievijas līdera veselība patiešām strauji pasliktinās, ziņo ārvalstu mediji.

Nopludināta informācija no Krievijas iekšējām aprindām jau pirms laika liecināja, ka Putinam esot diagnosticēts aizkuņģa dziedzera, vairogdziedzera un pat prostatas vēzis. Tāpat runāts arī par agrīnu Parkinsona slimības stadiju, kuru esot grūti slēpt, neskatoties uz regulārām steroīdu un pretsāpju injekcijām.

Putina seja bieži redzama uzpampusi – eksperti uzskata, ka tas ir zāļu blakusefekts. Publiski viņš redzēts ar acīmredzamām injekciju pēdām uz rokām. Citviet viņš piesaistījis uzmanību ar nepārtrauktu kāju dīdīšanu, galda malu satveršanu un stīvām, neērtām pozām.

ASV ķermeņa valodas eksperts, profesors norādījis: “Tā ir pārsteidzoši novājināta Putina versija. Spējīgs līderis tā neuzvestos.”

Putina stīvā gaita un grūtības ar kustībām rosinājušas baumas arī par iespējamu multiplo sklerozi. Šo iespēju papildina ziņas par viņa ciešo kontaktu ar neiroķirurgu un daudziem ārstiem, kuri vienmēr ir viņam līdzās.

Ko vēl viņš slēpj?

Telegram kanālā “General SVR”, kuru it kā kontrolē cilvēki no Kremlim tuva loka, ziņots par Putina apetītes trūkumu, nelabumu un sāpēm vēderā. Tiek apgalvots, ka viņš ilgstoši uzturas pazemes bunkuros, baidoties gan no uzbrukumiem, gan veselības sarežģījumiem.

Tāpat tiek ziņots, ka Putins atteicies publiski lietot brilles, tāpēc viņa runas tiek drukātas ar milzīgu fontu, ko viņš cenšas slēpt no kamerām. Tas liek domāt, ka arī viņa redze strauji pasliktinās.

Kremlis, iespējams, ieguldījis resursus pretnovecošanas programmās, cerot noturēt Putina tēlu spēcīgu. Taču sabiedrības priekšā parādās nevis dzelzs vīrs, bet gan novājināts, slimību nomocīts cilvēks.





Vladimira Putina negaidītā vizīte Kurskā





















Krievijas prezidenta Vladimira Putina vizīte Ziemeļkorejā









































































































Vladimirs Putins