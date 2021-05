Foto: Shutterstock

Šī nav vispiemērotākā diena tam, lai meklētu taisnību! Horoskopi 20.maijam Ieteikt







Auns

Šodien tu vari atļauties būt nedaudz vieglprātīgs, tā sacīt, dvēselei jāļauj papriecāties. Tomēr pārāk neaizraujies – var gadīties tikt pie nelabojamām kļūdām.

Vērsis

Atstāj runas tiem, kam balss ir skaļāka par tavējo. Vismaz šodien. Lai pabļaustās. Tu pasēdi un paklausies, rītdien viss notiks tieši tā, kā tu vēlies.

Dvīņi

Šodien tev, iespējams, vajadzētu mazliet lēnīgāk izturēties pret visu, ko gribi paspēt, dziļi ievilkt elpu, aizskaitīt līdz 10 un tikai tad rīkoties. Tikai tad tu vari būt drošs, ka nepieļausi liktenīgas kļūdas.

Vēzis

Steidzami ieklausies tajā, ko tev “saka” tavs organisms – nedari tam pāri! Tev tas ir tikai viens!

Lauva

Šī nav vispiemērotākā diena tam, lai lauztu mēbeles un meklētu taisnību. Tā vietā labāk paņem putekļu slotiņu, noslauki putekļus un izmazgā grīdas – mierīgi un bez steigas.

Jaunava

Tu šodien riskē zaudēt ļoti izdevīgu pozīciju paša vainas dēļ. Pacenties nesteigties notikumiem pa priekšu, iespējams, tad tev izdosies visu saglabāt.

Svari

Spēks, kas tevi dzen uz priekšu, ir mazliet savāds. Ne vienmēr saprotams citiem no malas. Tomēr daudz prātot par to, kā tas izskatās citiem, nevajag – tas patiešām nav to vērts! Galvenais, ka tu pats jūties komfortabli.

Skorpions

Nevajadzētu šodien ticēt tam, ka “draugi un paziņas palīdzēs visu nokārtot”, jo tā var arī nebūt. Pacenties uzticēties tikai pats sev un saviem spēkiem.

Strēlnieks

Šī diena vismaz tavā gadījumā gaidāma ārkārtīgi veiksmīga, zvaigznes tev to patiešām sola! Iespējams, pirmajā mirklī tev tā neliksies, bet pēcpusdienā laika gaitā viss sāks mainīties.

Mežāzis

Esi šodien ļoti piesardzīgs itin visā, kas saistīts ar finanšu jautājumiem. Ja vien ir iespēja, līdzīgus darījumus vēlams atlikt uz vēlāku laiku.

Ūdensvīrs

Tev būs daudz darba un pienākumu, bet, kā vienmēr, par maz laika. Tu jau esi pieradis pie tādām situācijām. Tāpēc arī šoreiz tas tevi nespēj pārāk satraukt.

Zivis

Uzvar tikai vispacietīgākie un drosmīgākie. Tavs gadījums nav izņēmums. Taču, ja tu ļausi vaļu emocijām, nekas nesanāks.