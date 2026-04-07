"Šis būs solījumu gads!" Cik daudz naudas vajag, lai gada laikā sakārtotu visus Latvijas autoceļus?
“Šis būs solījumu gads. Es ļoti ceru, ka, solot visiem papildu finansējumu, mēs atcerēsimies arī par ceļiem, un šie solījumi arī faktiski materializēsies, sākot no 2027. gada. Taču šobrīd apstiprinātajā vidēja termiņa budžetā redzams, ka, lai arī samazinājums varbūt nav liels, fondu līdzekļu trūkuma dēļ kopumā darbus varēs veikt aptuveni par 50% mazākā apjomā nekā vidēji pēdējo desmit gadu laikā,” tik skaudru reālo situāciju TV24 raidījumā “Uz līnijas” atklāja Mārtiņš Lazdovskis, VSIA “Latvijas valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs.
Viņš uzsver, ka nav iespējams vienkārši “izrāviens” nepieciešamajā finansējumā. Lazdovskis atzīmē gan, ka šajā četrgades ciklā vietējiem ceļiem finansējums tomēr ir pieaudzis aptuveni par 10 miljoniem eiro gadā. “Tātad nevar teikt, ka nekas nav darīts, taču sabiedrības gaidas ir daudz lielākas”, viņš saka.
Salīdzinājumam viņš min, ka kopējais remontu deficīts valsts autoceļu tīklā ir milzīgs – lai vienā gadā sakārtotu visus autoceļus, būtu nepieciešami četri miljardi eiro. Lazdovskis uzsver, ka arī ilgākā termiņā tas būtu izaicinājums, jo ceļi prasa regulāru uzturēšanu – tos nevar vienkārši uzbūvēt un aizmirst uz trīsdesmit gadiem; jau pirms 10 gadiem uztaisīts ceļš šogad būtu jāsāk atjaunot.