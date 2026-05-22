“Satvēra aiz kakla un vilka uz mežu!” Vecāķos sievietei uz veloceliņa gaišā dienas laikā uzbrucis vīrietis; viņa brīdina par varmāku uz brīvām kājām 0
Sociālajos tīklos kāda sieviete publiski paziņojusi par iespējamu uzbrukumu sievietei Vecāķu pusē. Cilvēki komentāros pauž satraukumu, dalās ar līdzīgiem novērojumiem un aicina citus būt īpaši uzmanīgiem.
Ieraksta autore raksta: “Šodien 21:25 uz veloceliņa manai draudzenei uzbruka vīrietis!!! Viņa gāja no Vetsakas uz Zemesblazmas pusi! Uzbrukums no muguras – satvēra aiz kakla un vilka uz mežu, draudot nekliegt! Viņai izdevās izrauties un aizskriet uz ceļa un izsauca policiju! Tas nenotika pa nakti! Ne tik tālu! Un kur cilvēki staigā, skrien un brauc ar velosipēdiem, staigā pusaugu meitenes! Garš, tievs vīrietis, valkā brilles, krievvalodīgs, bija ģērbies pelēkā sporta jakā ar kapuci. Izskatās ka 35–45 gadi. Ja kāds tajā laikā ir redzējis aizdomīgu vīrieti, lūdzu ziņojiet par informāciju policijai! Esiet uzmanīgi naktī un brīdiniet savus bērnus! Maksimālais dalīšanās!”
Pie ieraksta publicēta arī karte ar aptuveno vietu, kur notikums varētu būt noticis.
Komentāros cilvēki raksta, ka incidents viņus nopietni satraucis, jo apkārtnē regulāri pārvietojas ģimenes ar bērniem, skrējēji un velobraucēji. Vairāki komentētāji minējuši arī citus satraucošus novērojumus Vecāķu un Vecdaugavas apkārtnē.
Kāda sieviete raksta:
“Vakar braukājāmies ar bērnu uz velosipēdiem, un tur arī pastaigājas bērni vieni paši. Šodien draudzene stāstīja, ka rajonā pie “Rimi” dienā viņai no aizmugures pienācis vīrietis. Viņa nobijās un aizskrēja.”
Savukārt cita komentētāja atceras senākus notikumus: “Pirms 33 gadiem Vecāķi–Kalngale psihiski slims cilvēks uzbruka sievietēm un mēģināja vilkt mežā…”
Vēl kāds komentētājs norāda: “Mūsu rajonam jau sen vajadzīgs ne tikai policijas iecirknis, bet arī regulāras patruļas.”
Daļa cilvēku gan aicina nesteigties ar secinājumiem un gaidīt oficiālu policijas informāciju, tomēr kopējais noskaņojums komentāros ir satraukts.
Pašlaik nav zināms, vai Valsts policija ir aizturējusi iespējamo uzbrucēju vai apstiprinājusi notikušā detaļas. Iedzīvotāji tiek aicināti uzmanīties un par aizdomīgām situācijām nekavējoties ziņot policijai.