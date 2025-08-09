#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
"Kāpēc puse ietves jāaizņem ar luksoforu?" Iedzīvotāja neizpratnē par novēroto galvaspilsētā; Rīgas dome skaidro situāciju

LA.LV
12:07, 8. augusts 2025
Stāsti Pieredze

Rīgā, Gaujas ielā, nesen uzstādītais luksofors aizņem gandrīz pusi no gājēju ietves, kas pīķa stundās būtiski apgrūtina pārvietošanos gan kājāmgājējiem, gan velosipēdistiem. Kāda iedzīvotāja sociālajā tīklā “X” vērsusi uzmanību šai problēmai.

Sieviete raksta: “Labdien, Rīgas dome! Vai šis uz Gaujas ielas ir pagaidu risinājums? Kāpēc puse ietves jāaizņem ar luksoforu?”

Viņa norāda, ka otrā ielas pusē luksofors novietots zālienā, tādēļ rodas jautājums, kāpēc abās ielas pusēs nav iespējams izmantot šo variantu, lai neierobežotu ietves platību, īpaši ņemot vērā, ka dienas laikā šajā posmā ir intensīva gājēju un velosipēdistu plūsmas vieta.

Rīgas dome skaidro, ka šis luksofors ir uzstādīts kā pagaidu risinājums un tas nav būvēts, izmantojot pašvaldības finansējumu. Pēc objekta nodošanas pašvaldības bilancē plānots šo risinājumu pārveidot, kā arī demontēt betona pamatu.

