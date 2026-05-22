"Kaut kas tik zemisks un nožēlojams sen nebija redzēts!" Selma Lavrence asi kritizē Eviku Siliņu
Sociālajos tīklos pamatīgu rezonansi izraisījis Saeimas deputātes un satura veidotājas Selmas Lavrences ieraksts par bijušās premjeres Evikas Siliņas publiskoto vizuāli, kurā redzams sauklis “Bez cīņas nav uzvaras”. Ieraksts dažu stundu laikā savācis simtiem reakciju un desmitiem komentāru, sabiedrībai sašķeļoties divās nometnēs.
Selma publiski pauda sašutumu par to, ka, viņasprāt, politiskajā komunikācijā izmantots mākslīgais intelekts, lai pārveidotu Raiņa slaveno saukli.
“Kaut ko tik zemisku un nožēlojamu sen nebiju redzējusi. Nozagt latviešu mākslinieku darbu, iebarot to mākslīgajam “intelektam”, lai to uztaisa partijas krāsās,” raksta Selma.
Viņa arī piebilda, ka šāda rīcība esot necieņa pret autoru darbu un autortiesībām, pievienojot saiti uz mājaslapu, kur aprakstīta frāzes “Bez cīņas nav uzvaras” izcelsme un tās izmantojums mākslā.
Taču komentāros sākās īsta viedokļu vētra. Daļa cilvēku Selmu atbalstīja, rakstot, ka politiķu komunikācija kļuvusi “pretīga” un “zemiska”, bet citi norādīja, ka pati frāze neesot unikāla un tiek lietota jau gadiem.
“Nav jau tā, ka šī frāze būtu kaut kas unikāls. Veca kā pasaule,” raksta kāds komentētājs.
Cits piebilst: “Autora darbs nav tas pats, kas frāze.”
Diskusijās iesaistījās arī cilvēki, kuri uzskatīja, ka kritika šobrīd esot nevietā, jo valstī svarīgāki esot drošības jautājumi.
“Būtu forši, ja šo politisko cirku jūs atstātu miera laikam,” raksta kāds sociālo tīklu lietotājs, atsaucoties uz pēdējo dienu ziņām par droniem un drošības situāciju reģionā.
Savukārt citi izmantoja iespēju asi kritizēt pašu valdību un expremjeri Eviku Siliņu. Komentāros parādījās gan ironiski salīdzinājumi, gan pārmetumi par valdības darbu, gan arī aizstāvji, kuri norādīja, ka reakcija uz plakātu ir pārspīlēta.
“Es vienmēr domāju, ka sievietēm ir vajadzīga tāda pati maldīga pašpārliecība bez seguma kā vīriešiem. Es sāku šo ideju nožēlot, jo Evika pārspēj visu,” raksta kāda komentētāja.
Tikmēr citi norāda, ka sociālo tīklu vide arvien biežāk pārvēršas par vietu, kur politiskās diskusijas ātri kļūst personiskas un emocionālas.
Neglaimojoši par Eviku Siliņu nesen TV24 ēterā izteicies arī Edgars Jaunups.
Partiju popularitātes reitingā lielākais kritums ir Nacionālajai apvienībai (NA), bet starp līdzšinējās valdības partneriem lielākais atbalsts “Progresīvajiem”, liecina pētījumu centra SKDS pēc Latvijas Televīzijas (LTV) pasūtījuma veiktā aptauja.
Aptauja veikta pirms notikumiem, kas noveda līdz Evikas Siliņas (JV) valdības krišanai.
Ja rīt notiktu vēlēšanas, partija “Latvija pirmajā vietā” saņemtu 9,3% – tas ir kāpums par 2,4 procentpunktiem. Otrajā vietā ierindotos “Progresīvie” ar 7,8% – partijas reitings pieaudzis par 0,9 procentpunktiem. Tālāk sekotu “Apvienotais saraksts”, par ko balsotu 6,8% vēlētāju – tas ir pieaugums par 0,8 procentpunktiem.
Nākamā populārākā partija ir “Suverēnā vara” ar nemainīgu 6,2% atbalstu. Tai seko partiju apvienība “Jaunā vienotība” ar nemainīgu 5,9% reitingu.
Tikmēr atbalsts ZZS ir audzis identiski “Progresīvajiem”, proti, par 0,9 procentpunktiem, sasniedzot 5,6%.
Savukārt NA tas samazinājies visstraujāk – no 6,4% uz 4,4%.