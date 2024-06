Foto: Shutterstock

Skaitļu maģija: numeroloģija var palīdzēt izvēlēties īsto mājokli







Viens plus viens ir divi – to zina katrs. Bet kas slēpjas aiz viens un ko var mainīt divi – to pēta numeroloģija. Tai var ticēt, var arī neticēt, tomēr pastāv uzskats, ka Visuma smalkie strāvojumi caur skaitļiem uzrunā cilvēkus un ietekmē viņu dzīves. Iespējams, iemesls, kāpēc vienā mājā dzīvojas ļoti labi, bet citā – it nemaz, ir meklējams ne tikai sienu krāsā, telpu izvietojumā vai logu kvalitātē, bet arī mājas un dzīvokļa numurā. Mājokļu attīstītāja “Bonava Latvija” eksperti pēta, kā numeroloģija var ietekmēt māju sajūtu.

Numeroloģija pēta skaitļu simbolisko nozīmi. Tās pamatā ir ideja, ka katram skaitlim ir sava unikālā vibrācija un enerģija, kas var dažādos veidos ietekmēt cilvēku dzīvi. Izprotot numeroloģiju, skaitļu spēku var izmantot teju jebkādam mērķim – izvēlēties labāko datumu kādam zīmīgam notikumam, noslēgt darījumu, iegādāties mājokli, izraudzīties partneri biznesam vai privātām attiecībām utt. Pareģošana pēc skaitļiem bija pazīstama jau senajā pasaulē – Babilonijā, Indijā, Ēģiptē, Grieķijā un Romā, bet tagadējo numeroloģijas variantu 6. gadsimtā pirms mūsu ēras izstrādāja filozofs un matemātiķis Pitagors, kurš apvienoja arābu, druīdu, feniķiešu un ēģiptiešu matemātiskās sistēmas ar zināšanām par cilvēka dabu un radīja deviņu ciparu sistēmu, kas palīdz noteikt cilvēka personības īpatnības pēc viņa dzimšanas datiem.

Savs skaitlis ir ne tikai katram cilvēkam – tas var būt jebkam, ko apzīmē ar skaitļiem. Tā kā skaitļi ir teju visu māju adresēs, arī katram mājoklim var izrēķināt numeroloģisko skaitli. Un pat tām mājām, kam ir tikai nosaukumi, to var aprēķināt, jo arī katrs alfabēta burts atbilst savam ciparam.

Kā noteikt mājokļa numeroloģisko skaitli?

Uzraksti dzīvokļa vai mājas numuru un saskaiti visus ciparus, līdz iegūsti viencipara skaitli.

Piemēram, ja mājas numurs ir 123, bet dzīvokļa numurs – 45, būs jāsaskaita visi šie cipari: 1+2+3+4+5 = 15, un iegūtajā divciparu skaitlī atkal jāsaskaita abi cipari, lai iegūtu viencipara skaitli: 1+5 = 6. Tātad mājokļa skaitlis numeroloģijā ir 6.

Var izvēlēties vēl detalizētāku variantu: piemēram, ja mājas numurā ir iekļauti burti – 123A, jāņem vērā arī burtu numeroloģija. Katram alfabēta burtam ir sava vērtība ciparu izteiksmē. A ir pirmais burts alfabētā, tātad 123A numeroloģiskais skaitlis ir 1+2+3+1 = 7.

Kuri ir numeroloģiski labākie skaitļi dzīvesvietas izvēlei?

Katram ir sava māju sajūta un izpratne par to, ko nozīmē būt mājās, tomēr visi grib būt laimīgi. Apsverot jauna mājokļa iegādi, iespējams, ir vērts veikt ašus aprēķinus, lai noskaidrotu, ko noskatītā mitekļa numeroloģiskais skaitlis tev sola nākotnē un vai tas sakrīt ar tavu izpratni par laimīgām mājām.

Par labvēlīgākajiem numeroloģiskajiem skaitļiem mājokļa izvēlē tiek uzskatīti 6 un 8.

6 tiek dēvēts par mīlestības skaitli. Ja tava māju sajūta ir laimīgs partneris, bērni, mazbērni, mājdzīvnieki un telpaugi, 6 ir vislabākā izvēle. Austrumu filozofijā šis skaitlis vairo mieru. Tā ir lieliska mājvieta būšanai kopā, nesteidzīgām vakariņām ar ģimeni un draugiem, garām sarunām un laimīgām atmiņām. Tiesa, “sešinieku” iemītniekiem pastāv risks ierauties savā čaulā, jo viņi tik ļoti mīl savas mājas, ka neredz vajadzību doties ārā. Šis skaitlis ir izteikti orientēts uz sirdi, emocijām un jūtām, tāpēc ir lielisks ģimenes veidošanai, iedvesmos tos, kuri strādā ar cilvēkiem, piemēram, sociālos darbiniekus un ārstus, kā arī vecāka gadagājuma cilvēkus, bet, visticamāk, nederēs biznesa haizivīm.

Savukārt 8 nozīmē labklājību, pārpilnību un panākumus. Tas ir uz rezultātu vērsts skaitlis – dāsns, spēcīgs un ambiciozs, piemērots līderiem ar varenām idejām un lieliem plāniem, simbolizē prasmi rīkoties ar naudu. Tāpēc īpašums ar numeroloģisko skaitli 8 būs īsti piemērots tev, ja meklē finansiālu stabilitāti un karjeras izaugsmi un mājas redzi kā ērtu, bagātu ostu, kur atjaunot spēkus pēc intensīvas darba dienas.

Labs skaitlis mājoklim ir arī 4 – vispraktiskākais no visiem skaitļiem, sīkās drukas un detaļu dievs. Tas ir sistemātisks, metodisks, precīzs un punktuāls, taču nemīl pārmaiņas. Ja tava ikdiena ir trauksmaina un piedzīvojumiem bagāta un mājās ilgojies pēc prognozējamības, noteiktiem rituāliem un stingras kārtības, 4 ir visspēcīgākais pīlārs.

Citi skaitļi iedvesmai

Ja tomēr māju sajūtā ilgojies pēc kaut kā cita, apsver kādu no šīm iespējām!

1 – jauna ceļa sākums, neatkarība, novatorisms, individualitāte. Piemērots jauniem cilvēkiem, kuri tikai sāk savas profesionālās gaitas, un tiem, kuri vislabāk jūtas vienatnē.

2 – maigs, izsmalcināts, uz diplomātiju un partnerattiecībām vērsts skaitlis. Izcils jauniem pāriem.

3 – rotaļīgs, radošs un iedvesmojošs. Mākslinieku un ballīšu lauvu skaitlis.

5 – dinamiskākais no visiem skaitļiem, simbolizē nemitīgu kustību, eksperimentus un reformas. Lieliski piemērots tiem, kam mājas ir pieturas punkts starp kārtējiem ceļojumiem un piedzīvojumu ekspedīcijām.

7 – garīgs, intuitīvs skaitlis, kas palīdzēs ieklausīties sevī un rast atbildes tiem, kuri prāto, ko iesākt ar savu dzīvi. Piestāv cilvēkiem, kuri mājas izjūt kā vietu meditācijai, būšanai ar sevi, lūgšanām.

9 – draudzības, ideālu, humānisma skaitlis, ģēniju un ideālistu simbols. Mājās ar šo skaitli labi jutīsies kopienas – tie var būt mājokļi, kurus kopā apdzīvo dažādi cilvēki un vairākas ģimenes, kā arī īpašumi, kuros ir daudz kopīgu telpu ar kaimiņiem, jo deviņnieks nevienam neļauj palikt malā, tas apskauj un apmīļo ikvienu.

“Bonava Latvija” eksperti atgādina – pats galvenais, izvēloties mājokli, ir tā atbilstība nākamā iemītnieka vajadzībām un dzīvesveidam. Tāpēc numeroloģiju nevajadzētu uztvert pārāk nopietni, taču varbūt kādam tieši tas ir punkts uz i, kas palīdzēs izvēlēties starp diviem pievilcīgiem mājokļiem vai apzināties savu īsto māju sajūtu vēl laimīgākai ikdienai.