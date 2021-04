Dana Gulbe jau vairākus gadus konsultē interesentus, kā pareizi sakārtot māju, tajā skaitā drēbju skapi. Foto no privātā arhīva (Inga Zarecka)

Skapis nav atmiņu klade: 7 padomi, kā ieviest kārtību Ieteikt 2







Māra Lapsa, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Pavasarī parasti veicam ģenerāltīrīšanu mājoklī – tīrām logus, kārtojam plauktus un arī drēbju skapi. Cenšamies plauktos un skapī ieviest tādu kārtību, lai lietām varētu ērti piekļūt un nekas lieks gadiem neglabātos. Bet vai izdodas?

Jāsāk ar… motivāciju

“Pirms sāk kārtot drēbju skapi, ieteicams atbildēt sev uz jautājumu – kāpēc es to gribu darīt? Kādai tas var šķist nevajadzīgi, bet, ja nav pamatotas atbildes uz šo “kāpēc?”, nav skaidras motivācijas. Pastāv liela varbūtība, ka skapja kārtošana paliks pusceļā,” zina teikt sertificēts koučs, zīmola Dana ar kasti radītāja Dana Gulbe. Iedvesmojoties no japānietes Marijas Kondo, pasaulē pazīstamas mājas kārtošanas guru, Dana to pašu dara Latvijā – palīdz sakārtot mājas gan teorētiski, gan praktiski, gan organizē lekcijas virtuālajā vidē.

“Motivācija var būt dažāda: vai nu skapī valda tāds haoss, ka grūti kaut ko atrast, vai arī gribas lietas sakārtot tā, lai varētu maksimāli ērti tām piekļūt.”

Dana iesaka to darīt nevis automātiski, kaut ko lokot un liekot plauktos un atvilktnēs, bet koncentrēties uz šo nodarbi, jo tad iespējams ieviest kārtību, kas ir loģiska un viegli uzturama. “Ja strādā autopilotā, nekārtība drīz vien atgriežas, līdz ar to skapi vajadzēs kārtot daudz biežāk – ik pēc diviem trim mēnešiem.”

Jāatbrīvojas no liekā

“Lietām mums ir gan emocionāla, gan mantiska piesaiste”, uzsver Dana. Foto no privātā arhīva (Inga Zarecka)

Gan jau ne vienai vien drēbju skapī glabājas kleitas, džemperi, blūzītes, topiņi, kas gadiem netiek vilkti mugurā, taču žēl izmest, jo šķiet – gan jau kādreiz noderēs vai arī “valkāšu, kad notievēšu”. “Tas ir aplam, jo lokām un kārtojam lietas, kuras neizmantojam, patiesībā mums nemaz nav vajadzīgas, taču to dēļ nevaram ērti piekļūt drēbēm, kuras valkājam, kā arī vairāk laika jāvelta skapja kārtošanai,” norāda Dana Gulbe.

Lai atvieglotu drēbju šķirošanu, vispirms var uz papīra uzvilkt apli un to sadalīt sektoros, kas norāda uz nodarbēm, kurām veltām savu laiku, piemēram, darbs, atpūta, mājas dzīve, fiziskās aktivitātes un tamlīdzīgi. “Jo vairāk laika kaut kam veltām, jo lielāku šo sektoru iezīmēj am. Tas nozīmē, ka vajadzēs vairāk attiecīgo drēbju, ko velkam, piemēram, dodoties uz biroju. Savukārt, ja sēņot dodamies reizi divos gados, skapī nav jāglabā trīs džemperi un bikses, ko esam paredzējušas šim nolūkam. Pietiks ar vienu apģērba kārtu. Tāpat jāatbrīvojas no drēbēm, kas iegādātas, sekojot jaunākajām modes tendencēm, taču neatbilst valkātājas būtībai, piemēram, tie varētu būt zīmuļsvārki.”

Ja roka neceļas apģērba gabalu vai kurpes, kas ir labā stāvoklī, izmest atkritumu tvertnē, tās var atdāvināt, pārdot vai nodot labdarībai. To, kur atrodas lietotu apģērbu un apavu nodošanas vietas Rīgā, var apskatīt Rīgas domes Labklājības departamenta mājaslapā, bet ziedot.lv mājaslapā ir aptvertas mantu nodošanas vietas visā Latvijā. Ja gribas pārdot, to var darīt internetā, piemēram, apģērbu sludinājumu portālā atverskapi.lv, ss.com, andelemandele.lv un citviet.

Vienādi drēbju pakaramie

Foto: SHUTTERSTOCK

“Sakārtots skapis ir sagrupēts skapis, tāpēc iesaku gan sīkākus apģērba gabalus (zeķes, zeķbikses, apakšveļu), gan lielākus (topiņus, džemperus) likt kastēs un kastītēs un šīs kastes skapī novietot blakus pēc lietu saderības principa. Šādi rīkojoties, būs viegli gan atrast lietas, gan nolikt atpakaļ vietā,” uzsver Dana.

Ieteicams izvēlēties vienādas krāsas un formas kastes, kā arī vienādus drēbju pakaramos, jo tas skapja vidi vizuāli padarīs organizētāku. “Vieniem ir izteiktāka funkcionālā domāšana, bet citiem – vizuālā domāšana. Tiem, kam raksturīga funkcionālā domāšana, ieteiktu drēbes karināt pēc apģērba veida: svārki ar svārkiem, bikses ar biksēm, žaketes ar žaketēm. Ja lielāku prieku sagādā lietu vizuālais aspekts, drēbes var kārtot pēc garuma – garākās drēbes novietot skapja karināmās daļas kreisajā pusē, bet īsākās – labajā pusē. Var kārtot pēc krāsām, kreisajā pusē liekot tumšākās, bet labajā – gaišākās drēbes. Vēl var grupēt pēc biezuma – kreisajā karināt biezākās, labajā – plānākās un gaišākās. Ja ievēro šo kārtošanas principu, tas drēbju skapī radīs viegluma sajūtu.”

Dana atklāj, ka lielais vairums drēbju viņas skapī ir uz pakaramajiem, arī džinsi, bet atvilktnēs ir tikai veļa un zeķes. “Tas ir ļoti ērti, turklāt, ja skapis ir atbrīvots no liekām mantām, atrodas vieta tām, kuras ikdienā izmantojam.”

Padomi!

• Vispirms izņemam lietas no skapja un saliekam vienkopus.

• Nežēlīgi atbrīvojamies no visa liekā. Lietas nevajadzētu ilgi turēt rokās, jo tad pierunāsim sevi tās paturēt.

• Lietas grupējam divās kaudzēs – tajās, kas paliek, un tajās, kas dodas prom.

• Apakšveļai jāizvēlas visērtākā atvilktne vai plaukts.

• Lai būtu ērtāk, zeķes un zeķbikses var salikt kastītēs.

• Arī apakšveļu un aksesuārus – šalles, lakatus, cimdus – var kārtot dažāda izmēra kastītēs.

• Kastītes palīdz grupēt lietas, iezīmēt robežas starp tām.