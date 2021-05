Dzīvojamā istaba ar vintāžas stila tapetēm, ar kurām noslēptas durvis. Foto: Archideaphoto/SHUTTERSTOCK

Slepenā ieeja: durvis, kas nav redzamas – atkal ir modē!







Andris Ozoliņš, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ar tādu vienkāršu lietu kā durvis nemaz tik vienkārši nav. Ir bezgalīgi daudz durvju konstruktīvo risinājumu – veramas, bīdāmas, ap asi griežamas, paceļamas, saliekamas, satinamas un pat ripināmas, kā apaļie akmens diski, kurus sendienās aizvēla priekšā alām. Dažāds ir durvju izgatavošanas materiāls, koks, metāls, stikls, akmens, plastmasas, betons utt.

Arī pēc ārējā izskata un iekļaušanas sienas plaknē var izdalīt vairākus durvju tipus, kas konceptuāli atšķiras. Ir pamanāmas durvis, kādām parasti jābūt mājas ārdurvīm, lai vieglāk atrastu ieeju. Pretstats tām ir sienā iebūvētas, nemanāmas durvis, kuru misija ir saplūst ar sienu. Ir slepenas, pamatīgi noslēptas durvis, kas var atrasties aiz kāda skapja vai tā iekšpusē. Un visbeidzot var būt viltus, uz sienas tikai uzkrāsotas durvis.

Kāpēc?

Slēptās durvis atkal kļūst modernas. Varbūt šo tendenci iedvesmojusi lieliski restaurētā Rundāles pils, kur slēptās durvis tiek plaši izmantotas.

Arī mūsdienās, ja iekštelpas interjers ir veidots greznā klasiskā manierē un telpas sienas dekorētas ar paneļiem, galvenās durvis veido greznas. Turpretim slēptās durvis izmanto kā palīgdurvis, tās iekļaujot sienu dekoratīvās apdares ritmā un radot vienotu telpas interjeru. Interjerā tik daudz visa kā: krāsojums, mēbeles, aizkari, gleznas, spoguļi utt. Ja tur vēl savu ritmu ienes visas palīgdur­vju kārbas ar kleidēm, izskatās vēl raibāk. Tāpat, ja lielā, mūsdienīgā telpā ir daudzas durvis – uz citām istabām, virtuvi, vannasistabu, garderobi un palīgtelpām, dažas no durvīm ieteicams veidot kā slēptas, piemēram, uz garderobi un palīgtelpām. Tāpat, ja uz kādas sienas iecerēts ļoti kontrastējošs krāsojums vai tapetes, parastās durvis ar kleidi šo ritmu jauc. Slēptas durvis ļauj dekoratīvi suģestējošo ritmu izveidot pilnībā.

Ražo sērijveidā

Mūsdienu ražošanas tehnoloģiskā attīstība ļauj sērijveidā ražot ļoti funkcionālas slēptās durvis, kuras ir speciāli paredzētas vēlākai dažāda veida apdarei, piemēram, krāsošanai vai aplīmēšanai ar tapetēm. Tas sniedz daudz interesantu iespēju interjera dizaina realizēšanai dažāda stila interjeros. Slēptās durvis no parastajām atšķir speciāla konstrukcija. Tām ir slēpta montāžas kārba, kura tiek piesegta ar apdares materiāliem. Modernu slēpto durvju kārbas izgatavo no alumīnija konstrukcijām. Tām ir liela priekšrocība, laba noturība pret mitruma un temperatūras līmeņa izmaiņām telpās, kas garantē, ka kārba nedeformēsies apdares laikā, kad sienas var tikt krāsotas ar ūdens bāzes krāsām.

Durvis kārbā tiek stiprinātas ar speciālajām slēptajām eņģēm. Kad durvis ir aizvērtas, eņģes klusi ieslīd vērtnē. Slēptajās durvīs bieži izmanto ērtas un funkcionālas magnētiskās slēdzenes. Durvīm var izmantot parastos klasiskos vai speciālos slēptos rokturus. Tos montē vērtnē, un durvju atvēršanai ir tikai jāpiespiež kvadrāts. Kad slēptas durvis apdarina tajā pašā tonī kā sienas, tad uz durvju esamību norāda tikai neliels rokturis un līnija ap vērtni.

“Slēptas durvis ir sevi pozitīvi pierādījušas. Mūsu uzņēmums piedāvā stabilu “Profildoors” produktu. Durvīm ir 400 mm, 600 mm, 700 mm un 800 mm standarta platumi, kura cena svārstās no 340 eiro vienviru durvīm līdz 540 eiro divviru durvīm. Ja dur­vju augstums ir virs standarta, piemēram, 300 cm, būs 100% piemaksa. Tāpat, ja platums pārsniedz 80 cm, piemēro +10% koeficientu. Durvis ir sagatavotas gala apdarei, nopērkamas arī jau ar gatavu platīna apdari. Nepieciešamības gadījuma uzņēmuma speciālists var veikt durvju montāžu, kas izmaksātu zem 100 eiro,” stāsta “latdoors.lv” īpašnieks Aleksandrs Jevsejevs.

Durvju apdare

Ar dēlīšiem apšūtas sienas ritmā apdarinātas arī durvis. Foto: Wilm Ihlenfeld/ SHUTTERSTOCK

Fabrikā ražotajām slēptajām durvīm plakne citreiz veidota no stikla, spoguļa vai nokrāsota. Var to finierēt ar cēlkoka finieri, it īpaši, ja sienai ir izmantots līdzīgs materiāls. Var rīkoties tieši pretēji un durvju plakni krāsot košu, sienai kontrastējošā tonī. No otras puses, slēptas durvis neveidojas, jo tās atrodas nišā, tomēr svarīga ir arī durvju otras puses apdare. Bērnistabā, piemēram, otro pusi var pārvērst par tāfeli un lietderīgi izmantot.

Slēptās durvis var veidot ar nestandarta izmēriem gan pēc lieluma, gan pēc konfigurācijas. Durvju un uzstādīšanas izmaksas var būt dārgākas nekā standarta durvīm, jo darbiņš ir smalkāks un prasa zinošu meistaru. Jāatceras, ka durvju plaknei jābūt vienā līmenī ar sienu pirms tās krāsošanas vai aplīmēšanas ar tapeti. Sienu labāk apdarināt tā, lai pārklājuma kārta apmēram par 5 cm nesniegtu nišas malu.

Taču ir savas nianses, kuras nepieciešams iepriekš pārdomāt. Tā kā durvis tiek montētas ar slēptas montāžas kārbu, ir nepieciešams savlaicīgi precīzi ieplānot durvju ailu izmērus. Jāpārdomā, ka slēptās durvis vērsies uz sevi vai no sevis. Atkarībā no vēršanas puses atšķiras durvju konstrukcija. Ierastāka ir slēpto durvju vēršana uz sevi, eņģēm esot kreisajā pusē. Slēptās durvis var būt gruntētas, gaidot kopīgo gala apdari, vai jau gatavas. Durvju plakni var izmantot tāpat kā sienu – piekārt fotogrāfijas vai gleznas. Jāpiedomā pie stiprināšanas, lai, durvis virinot, visi dārgumi nekristu nost.

No parastām uz slēptām

Modernas veikalā pirktas slēptās durvis ir padārgas, labāk izmantot jau esošās. Gan nauda ietaupās, gan resursi ekonomējas, gan atkritumi neveidojas.

Ja telpā esošas standarta durvis pārveido par slēptajām, jāmaina esošā sienas apdare. Piemēram, ja uz sienas ir uzlīmētas tapetes vai tās ir nokrāsotas, viss būs jāveic no jauna. Vēlams, lai durvis un kārba būtu vienā līmeni ar sienu.

Noņemot kleides (dekoratīvas durvju apdares līstes), atklāsies nesagatavota sienas daļa un sprauga starp kārbu un sienu. Vispirms jāaizdara dziļās spraugas. Šuvi, kas veidojas starp dur­vju kārbu un sienu, jāaplīmē ar sietu, jo neviendabīgu materiālu sadures vietā var veidoties plaisas. Visai sienas plaknei pirms krāsošanas jābūt vienādi sagatavotai un vienā līmenī ar sienu. Lai krāsa vienādi izskatītos, to vēlams klāt uz vienādi sagatavotas pamatnes. Tādēļ durvis vēlams pirms krāsošanas noslīpēt, nogruntēt un nošpaktelēt. Ar tapetēm ir vieglāk. It īpaši liela raksta tapetes lieliski piesedz visas plaknes un retušē nelīdzenumus. Parastās durvju eņģes nedaudz izcelsies, bet piekrāsotas tās acīs nedursies.

Durvju rokturi ar dekoratīvo plāksni vēlams nomainīt pret iespējami mazāku un neuzkrītošāku. Ideāls būtu apaļš metāla rokturītis, kas griežoties atvelk atslēgas mēlīti. Durvis apdares laikā izņem un noliek uz steķīšiem.

Kad durvis ar kārbu ir sakārtotas, veic sienas galīgo apdari. Īpaši efektīgi slēptās durvis piesedz kaut kas ļoti kontrastains – fototapete, košs zīmējums, reljefi paneļi, arī horizontālas krāsu joslas sienas augšējā daļā. Durvīm būs nedaudz redzamas eņģu muguriņas, kuras jāpiekrāso sienas ritmā. Tāpat var piekrāsot durvju rokturi un paplāksni.