Šmits: "100% cilvēki, kas dzīvo dzīvokļos, uzskata, ka mūris, pamati un jumts – tas nepieder viņiem!"







“Manuprāt, 100% cilvēki, kas dzīvo dzīvokļos, uzskata, ka tas, kas ir mūris, pamati un tas, kas ir jumts, ka tas nav viņu! Un tā ir baigā problēma, ka cilvēks domā, nu, ka tas pieder kādam un man jau tikai šie te piecdesmit, sešdesmit vai septiņdesmit kvadrātmetri, bet par to pārējo visi citi vainīgi – apsaimniekotāji, namu pārvaldnieks un visi citi vainīgi. Bet tā ir tāda baigi skaudra realitāte,” šādu viedokli TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” pauda uzņēmuma “Arco Real Estate” valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits.

Šmits pastāstīja, ka viņš ar šo problēmu saskaras kādā īpašumā Stabu ielā, Rīgā. “Tur ta kā gribas nomainīt apsaimniekotāju, tad ir no 30 dzīvokļiem viens, divi aktīvisti un beigās, kad “Zoom” sarunā sapulci, tad piesakās trīs no trīsdesmit! Tad par kādu konsensus mēs varam runāt, ja nav vairākuma,” turpināja diskusiju raidījumā sacīt Šmits.

Vai Rīgas centrā visiem iedzīvotājiem, atnākot mājās, jāpaskatās, vai ēkā kaut kur nav plaisas? “To nevar zināt, bet tā problēma…Ja ir runa par konkrēto īpašumu [Kr.Valdemāra ielā – red.], tad tā ēka tur dikti neizceļas ar baigo arhitektūru, bet vecajām mājām tā būs sava veida loterija, jo arī jaunajām mājām var nokrist apmetuma gabals un tā tālāk, es domāju, tāda baigā tendence nebūs,” sacīja uzņēmuma “Arco Real Estate” priekšsēdētājs.

“Un ja runa ir par šo pašu padomju laika kontingentu – tās paneļu mājas un tās paneļu stiprinājuma vietas, ko mēs šobrīd redzam, ka kaut kas tur var būt nekvalitatīvi sastiprināts. Bet atkal – lai to visu pārbaudītu un savestu kārtībā… Un tur pat neredz to problēmas risinājumu, jo tieši tas pats gadījums, ja. Tur taču visi privātīpašumi! Tur nav tā, kā agrāk Maskavā, ko es esmu dzirdējis: tev ir maz vietas, tev tad attiecīgi inženieris pārbauda, vai šeit tev ir vēl pietiekoši daudz vietas, kur tu vari kraut kaut ko virsū. Un tad ir vēl kāds attīstītājs, ņemot vērā, ka pilsētā ir maz vietas, būvē kaut ko vēl klāt – tad to izpārdodot, tiek arī kāds labums apakšējiem [mājas iedzīvotājiem – red.], jo tur nosiltināta fasāde, kaut ko nostiprina,” komentēja Šmits.

Jau ziņots, ka sestdienas, 18.februāra, vakarā no divām ēkām Rīgā, Kr.Valdemārā ielā tika evakuēti cilvēki, jo ēku sienās paplašinājās plaisas. No divām blakus esošām ēkām Valdemāra ielā 117. un 119. tika evakuēti 33 cilvēki.