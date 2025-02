Šobrīd modē! BALA BAIANA Brazīlijas kokosriekstu karameles konfektes. Sastāvdaļu nav daudz, bet garša – lieliska! Ieteikt







Aktīvākie soctīklu lietotāji noteikti jau ir pamanījuši recepti, ko šobrīd izmēģina tik daudzi – BALA BAIANA Brazīlijas kokosriekstu karameles konfektes. Esot patiešām gardi. Recepte no @edamskaisti.

Sastāvdaļas:

1. Bundžiņa iebiezinātā piena;

2. 100g kokosriekstu skaidiņas;

3. 40g sviesta.

Karamele:

1. 200g cukura;

2. 100g ūdens;

3. Ēdamkarote citrona sulas vai etiķis.

Pagatavošana:

1. Uz pannas iebiezināto pienu sajauc ar sviestu un kokosriekstu skaidiņām. Maisot karsē līdz masa atlec no pannas (ap 10min). Tad to atdzesē un izveido bumbiņas.

2. Katliņā lej ūdeni, pievieno cukuru un citrona sulu un karsē nemaisot, līdz karamele kļūst dzintara nokrāsā. Ņem nost no uguns un tajā apviļā katru karameli.

Lai labi garšo!

Bumbiņas var nelikt uz kociņa, bet apmērcēt karamelē turot tējkarotē.