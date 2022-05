Foto: SHUTTERSTOCK

Sodas brīnumainās īpašības! 10 veidi, kā to gudri uzmantot mājās







Aiva Kalve, Praktiskais Latvietis"

Trauksmainās politiskās situācijas dēļ no veikalu plauktiem pazūd griķi, sāls, arī soda ne vienmēr nopērkama. Kāpēc? Dzeramā soda ir viens no retajiem produktiem, kam, glabājot to sausumā, ir neierobežots derīguma termiņš. Soda ir universāla.

Tā noder ne tikai kā mīklas irdinātāja. Ja mājās ir dzeramās sodas paciņa, tā ir glābēja daudzās situācijās. Arī tad, ja gadās kaut ko nelabu ieēst, sodasūdens būs tas, kas atbrīvo barības vadu. Ūdens un sodas maisījums (tējkarote sodas uz glāzi ūdens) mazinās kuņģa dedzināšanu. Nepilnai glāzei silta ūdens pievienota tējkarote sodas mazinās skābo vidi organismā. Tomēr pārāk ar to aizrauties nevajadzētu, labāk sodu izmantot citiem nolūkiem.

Kā soda var palīdzēt saimniecībā?

• Soda ir pievienota vannas bumbām. Bet, ja bumbu nav, lielisku relaksējošu vannu var pagatavot, ja jūras sāli sajauc ar sodu un piepilina mazliet kādu ēterisko eļļu. Ķermenis relaksēsies un vieglāk attīrīsies.

• Sodu var izmantot ātrai matu sakopšanai, ja pa rokai nav sausā šampūna. To uzkaisa uz matu saknēm, izķemmē vai ar dvieli viegli izbužina. Frizūra saglābta!

• Soda + ūdens = sejas atsvaidzinātājs. Noskalo ar ūdeni un uzklāj krēmu.

• Ja vāzē ūdenim pievieno dzeramo sodu, griezto ziedu mūžs būs ilgāks.

• Tā novērš nepatīkamo smaku ledusskapī. Ieber sodu trauciņā, un to noliek uz plaukta ledusskapī.

• Ar sodu tīra piedegušu pannu. Ieber sodu, uzlej ūdeni un uzkarsē. Piedegumu būs vieglāk nomazgāt.

• Ar to tīra mīkstās rotaļlietas. Saliek maisā, ieber sodu, aizsien maisa galu un kārtīgi sapurina. Pēc tam mantas izsūc ar putekļsūcēju.

• Virsmas virtuvē, vannasistabā arī tīra ar sodu. Tai ir abrazīva iedarbība, tāpēc var paberzt mazliet ar sauso pulveri. Bet sodu var sajaukt ar ūdeni, uzklāt uz netīrās virsmas, paturēt kādu laiku un tad nomazgāt ar ūdeni.

• Soda likvidē smaku sasvīdušos apavos. Ieber sodu, izžāvē apavus un tad sodu izpurina.

• Sodu var izmantot, lai atjaunotu rotaslietu un galda piederumu spožumu. Sudrabu vieglāk spodrināt, ja to ieliek karstā ūdenī, kurā izšķīdināta soda.

• Ja aizdambējusies izlietne, tajā ieber sodu, uzlej etiķi un ļauj iedarboties. Pēc tam ar lielu ūdens daudzumu izskalo.