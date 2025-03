Foto: Pexels

Šodien tev vajadzētu būt gatavam kritikai un jāuztver to mierīgi. Horoskopi 7. martam







Auns

Veiksmīga diena, pat ja pieņem svarīgus lēmumus spontāni, bez ilgas domāšanas. Tomēr zvaigznes brīdina – esi piesardzīgs, strādājot ar asiem priekšmetiem un veicot fizisku darbu. Nekritizē apkārtējos un esi pieklājīgāks, ja tavi uzskati atšķiras no citu viedokļiem.

Vērsis

Mierīga diena, piemērota tam, lai pabeigtu sen atliktos darbus un atbrīvotos no lietām, kas novērš uzmanību no svarīgākā. Šodien vari atrast atbildi uz kādu jautājumu, kas jau sen tevi nodarbina. Meklē kompromisus un izvairies no konfliktiem. Vakarā kārtīgi atpūties.

Dvīņi

Šodien nevajadzētu uzņemties atbildīgus vai sarežģītus uzdevumus. 7. martā tev būs slinkāks noskaņojums, un īpaši negribēsies pielikt pūles šķēršļu pārvarēšanai. Centies nepārkāpt savus solījumus un izpildi visu, ko iepriekš esi apsolījis. Esi pacietīgāks pret saviem mīļajiem.

Vēzis

Tava enerģija un apņēmība ir augstā līmenī, kas ļaus veiksmīgi realizēt visus šodien ieplānotos darbus. Tomēr draugu un tuvinieku palīdzība var noderēt – neatsakies no tās. Atturies no jokiem vai piezīmēm attiecībā uz pazīstamiem vīriešiem – viņi var apvainoties.

Lauva

Problēmas, kuras ilgi centies atrisināt, šodien var izzust gandrīz bez tavas iesaistes. Lūdz padomu draugam vai kolēģim – viņu intuīcija palīdzēs atrast pareizo ceļu. 7. martā veiksmīgi izdosies iepirkties – vari atrast labas lietas par izdevīgu cenu.

Jaunava

Veiksmīga diena! Lai ar ko tu nodarbotos, apkārtējie novērtēs tavus sasniegumus. Izmanto savu iepriekšējo pieredzi un zināšanas – tas palīdzēs viegli sasniegt vēlamo. Pievērs uzmanību tuviniekiem un palīdzi viņiem atrisināt sarežģītas situācijas. Iespējamas tikšanās ar nozīmīgiem cilvēkiem.

Svari

Ja neuztrauksies par katru sīkumu un koncentrēsies uz tiešām svarīgām lietām, šī diena būs veiksmīga. Saglabā mierīgu un pozitīvu noskaņojumu, lai izvairītos no kļūdām. Šodien tev var rasties iespēja iegūt negaidītus ienākumus. Tomēr izvairies no sarkastiskiem komentāriem – tie var aizvainot tuvākos.

Skorpions

Šī diena ir lieliski piemērota mācībām un jaunas informācijas apguvei. Komandas darbs būs īpaši efektīvs. Ja tev ir plānota svarīga tikšanās, labāk to rīkot neformālā vidē. Pieņem ielūgumus uz randiņiem un romantiskām tikšanām – patīkami iespaidi ir garantēti!

Strēlnieks

Tev gaidāma noslogota diena, bet, ja pareizi sakārtosi prioritātes un atstāsi mazsvarīgās lietas uz vēlāku laiku, visu paveiksi laicīgi un ar lieliskiem rezultātiem. Šodien tev vajadzētu būt gatavam kritikai un jāuztver to mierīgi.

Mežāzis

Neskatoties uz dažiem nepatīkamiem apstākļiem, tu šodien vari sasniegt daudz ko. Esi neatlaidīgs, iniciatīvas bagāts un nepadodies, ja kaut kas neizdodas no pirmā mēģinājuma. Zvaigznes neiesaka šodien dot solījumus vai uzņemties jaunas saistības – tās var būt grūti izpildīt.

Ūdensvīrs

Tavi centieni un rezultāti nepaliks nepamanīti. 7. martā dažiem Ūdensvīriem var pavērties izdevīgas iespējas un progress svarīgos jautājumos. Iespējami patīkami negaidīti braucieni un tikšanās ar interesantiem cilvēkiem. Sarūpē nelielas dāvanas tuviniekiem un iepriecini viņus.

Zivis

Atrodi laiku lietām, ko jau sen atliki dažādu iemeslu dēļ. Kad atrisināsi problēmu, atstāsi labu iespaidu par sevi. Pat tavi nelabvēļi var mainīt attieksmi pret tevi. Vakarā pavadi laiku ar tuvākajiem draugiem un izklaidējies!

