Vācu policijas auto Latgalē satrauc iedzīvotājus – kas īsti notiek?







Kāds platformas “Threads” lietotājs sociālajos medijos publicējis satraucošu video. Tajā redzams vācu policijas auto, kas brauc pa Latvijas ceļiem. Publikācijas autors raksta: “Ko Vācijas policija dara Latgalē?” LA.LV vērsās Valsts robežsardzē, lai noskaidrotu, kāpēc Vācijas policija ar savu auto atrodas Latvijā.

Video ātri izpelnījās uzmanību, un komentāros parādījās dažādi viedokļi — no atsaucēm uz seriāla “Trauksme Kobrai 11” galveno varoni Semīru Gerkānu līdz jokiem par to, ka “Waze” nepareizi rādījis maršrutu. Ieskatīsimies arī citos komentāros!

Taču, kā noskaidroja LA.LV, satraukumam nav pamata. Valsts policija komentāros norādīja, ka Vācijas policijas automašīna Latvijā atrodas saistībā ar Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras Frontex misiju. Tālāk mēs vērsāmies pēc atbildēm Valsts robežsardzē. Robežsardze mums skaidro, ka vācieši ieradušies ar savu auto, jo “dalībvalstu eksperti, arī Vācijas eksperti, ir iesaistīti robežpārbaudes un robežuzraudzības pasākumos, kur ekspertu mobilitātei ir liela nozīme. Savas valsts apvidus patruļmašīnu izmantošana dienesta pienākumu izpildē paaugstina reaģēšanas spējas uz iespējamiem pārkāpumiem, kā arī tas nerada slogu Valsts robežsardzei.”

Arī formām ir nozīme. Valsts robežsardzes Stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Kristīne Pētersone pauž, ka “pastāvīgais korpuss sastāv no kvalificētiem ekspertiem no dažādām valstīm, kas ļauj apmainīties ar profesionālo pieredzi, jo katrs eksperts ir ar speciālām zināšanām dažādās jomās un profilos, piemēram, robežuzraudzības, robežpārbaudes, dokumentu padziļinātas izpētes, kinoloģijas, aviācijas, jūras robežuzraudzības, noziegumu atklāšanas, motorizēto transportlīdzekļu ekspluatācijas un citās jomās. Vienlaikus eksperti, pildot dienesta pienākumus uz robežas, nēsā savas valsts dienesta formu, kā arī viņu izmantotie dienesta transportlīdzekļi ir ar atpazīšanas elementiem, kas ļauj identificēt to piederību pie attiecīgās valsts un Frontex aģentūras. Ekspertu sniegtais atbalsts sniedz ievērojamu ieguldījumu Latvijas robežas drošības stiprināšanā.”

Varētu šķist, ka ārvalstu ekspertu klātbūtne liecina par imigrantu pieplūdumu Latvijā, taču arī tā nav taisnība! “Ekspertu klātbūtne neliecina par migrācijas pieplūdumu, bet situācija uz robežas var ātri mainīties, tāpēc ekspertu klātbūtne attur no potenciāliem pārkāpumiem, kā arī pieejamie resursi spēj reaģēt uz izmaiņām un migrācijas spiedienu. Papildu pastāvīgi tiek veikts visaptverošais riska novērtējums un situācijas monitorēšana, jo riski pastāv uz visas robežas. Jo īpaši augstākie riski pašlaik pastāv uz Latvijas un Baltkrievijas robežas, kur tiek veikti preventīvie pasākumi,” skaidro Pētersone. Viņa turpina, ka “Frontex” klātbūtne rada drošības sajūtu reģionā.

Šobrīd Latvijā atrodas 61 Frontex eksperts no Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Austrijas, Vācijas, Šveices, Polijas, Rumānijas, Čehijas, Somijas, Itālijas un Nīderlandes. Savukārt pašlaik 58 Valsts robežsardzes amatpersonas sniedz operacionālo un tehnisko atbalstu Rumānijai, Serbijai, Polijai, Grieķijai, Kiprai, Itālijai un Melnkalnei.

