Vatikāns ir publiskojis attēlus ar pāvestu Francisku, kas guldīts atvērtā zārkā pirms ceremonijas “Pāvesta nāves apstiprināšana”.

Pāvesta miesa tika ievietotas zārkā vēlā pirmdienas vakarā, un kardināls Kevins Farels, amatpersona, kas darbojas kā pārejas posma vadītājs starp pāvesta nāvi un nākamā ievēlēšanu — nolasīja oficiālo nāves deklarāciju intīmā ceremonijā. Vatikāna dzīvoklis Apustuliskajā pilī, kā arī Santa Martas kapela, kur pāvests dzīvoja, tika oficiāli aizzīmogoti.

Vatikāna otrdien izplatītajos attēlos un video pāvests redzams savā liturģiskajā tērpā, ar rožukroni rokās. Ceremoniālie sargi stāv abpus zārkam, kamēr Vatikāna amatpersonas un pāvesta nama locekļi piedalās privātajā atvadīšanās ceremonijā.

Oficiālais pavadīšanas laiks pie zārka sāksies trešdien, kad sabiedrībai būs iespēja ienākt Svētā Pētera bazilikā un izrādīt pēdējo cieņu. “Svētā tēva miesas pārvešana uz Vatikāna baziliku ticīgo cieņas apliecinājumiem varētu notikt trešdienas rītā,” pavēstīja Vatikāna preses pārstāvis Mateo Bruni.

Kardināli otrdienas rītā sapulcējās Vatikānā, lai uzsāktu pāvesta bērēm paredzēto plānošanu, kā arī izstrādātu sarežģīto ceremoniju, kas iezīmē pāvesta amata beigas pirms nākamā ievēlēšanas.

The body of the late Pope Francis will be transferred to St. Peter’s Basilica on Wednesday at 9:00 AM to lie in state until his funeral on Saturday morning at 10:00 AM.

The Holy See Press Office announced on Tuesday that Cardinal Giovanni Battista Re, Dean of the College of… pic.twitter.com/ObGjYl7Bi7

— Vatican News (@VaticanNews) April 22, 2025