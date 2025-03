Foto: Pexels

Šodien tu būsi uzmanības centrā un piesaistīsi interesantus cilvēkus. Horoskopi 8. martam Ieteikt







Auns

Pavadi dienu kopā ar tuvākajiem un dari to, kas sagādā prieku. Pozitīvs noskaņojums palīdzēs atbrīvoties no drūmām domām. Tomēr zvaigznes iesaka būt piesardzīgam ar finansēm – netērē pārāk daudz izklaidēm, jo drīzumā tev var būt nepieciešama lielāka naudas summa.

Reklāma Reklāma

Vērsis

Atrodi kādu radošu nodarbi vai kopīgu hobiju ar savu otro pusīti – tas ne tikai stiprinās jūsu attiecības, bet, iespējams, arī papildinās budžetu. Jaunas iepazīšanās šajā dienā būs patīkamas, un vientuļie Vērši var satikt kādu īpašu cilvēku, kas izmainīs viņu dzīvi.

Dvīņi

Šodien nav ieteicams doties iepirkties – pirkumi nesagādās prieku. 8. martā izvairies no sasteigtiem secinājumiem un nesniedz atbildes, nepadomājot – ir liela iespēja kļūdīties un nepareizi novērtēt situāciju.

Vēzis

Lielisks laiks, lai sāktu kaut ko jaunu un aizraujošu, par ko jau sen esi sapņojis. Neatsakies no palīdzības, ja kāds to piedāvā. Pamēģini paskatīties uz notikumiem vai cilvēkiem no cita skatupunkta. Neaizmirsti izrādīt saviem tuvākajiem, cik ļoti tu viņus novērtē.

Lauva

Esi aktīvs – apciemo draugus, dodies pastaigā vai apmeklē kādu interesantu publisku pasākumu. Tavs noskaņojums būtiski uzlabosies, ja nepavadīsi dienu četrās sienās. Centies norobežoties no ziņu plūsmas, jo daži jaunumi var tevi sarūgtināt. Labs laiks, lai pamēģinātu jogu.

Jaunava

Dienas pirmā puse var būt emocionāli sarežģīta – iespējams, sliktā noskaņojuma dēļ diena nenoritēs tā, kā biji plānojis. Tomēr centies saglabāt mieru un draudzīgumu, īpaši sarunās ar tuviniekiem. Vakarā situācija uzlabosies, un tev būs iespēja atslābināties.

Svari

Zvaigznes iesaka pavadīt dienu aktīvi – satiecies ar draugiem un pieņem visus ielūgumus. Iepazīsties ar jauniem cilvēkiem, apmeklē neierastas vietas un, protams, velti laiku saviem mīļajiem, izsakot viņiem savas jūtas. Ja esi viens, pastāv liela iespēja atrast savu otro pusīti.

Skorpions

No rīta būs jānodarbojas ar neatliekamiem rutīnas darbiem, kuri vairs nevar gaidīt. Strādā mierīgā tempā, lai visu paspētu līdz vakaram. Interesanti, ka šodien tev vislabāk ies ar lietām, kuras nekad iepriekš neesi darījis. Vakarā pavadi laiku ar mīļajiem un sagādā viņiem patīkamu pārsteigumu.

Strēlnieks

Dodies uz ballītēm – šodien tu būsi uzmanības centrā jebkurā kompānijā un piesaistīsi interesantus cilvēkus. Pastāv iespēja, ka tevi pamanīs kāda ietekmīga persona un piedāvās izdevīgu sadarbību, kas var būtiski palīdzēt karjerai.

Reklāma Reklāma

Mežāzis

Diena piemērota nepieciešamo sakaru veidošanai. Kāds var tev ieteikt neparastu ideju vai piedāvāt palīdzību svarīga projekta īstenošanā. Nesteidzini notikumus – vairāk runā, dalies ar saviem plāniem un izrādi interesi par citu domām. Atrodi laiku tuviniekiem un izrādi rūpes par viņiem.

Ūdensvīrs

Centies izvairīties no ziņām, jo dažas no tām var sabojāt noskaņojumu un likt mainīt plānus. Pastāv arī iespēja, ka 8. martā tu impulsīvi pieņemsi neapdomātu lēmumu. Labāk vēlreiz pārdomā savas idejas un tikai pēc tam tās īsteno.

Zivis

Šī diena ir ideāli piemērota atklātai sarunai ar savu mīļoto. Izsaki savas jūtas – zvaigznes sola, ka tās būs savstarpēji. Šodien tu jutīsies ērti jebkurā sabiedrībā, tāpēc droši pieņem ielūgumus, iepazīsties ar jauniem cilvēkiem un izbaudi jautru atmosfēru.

Foto – Shutterstock