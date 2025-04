Ziņa papildināta ar jaunāko informāciju par bēru ceremonijas gaitu pulksten 17:18.

Valstu vadītāji, karaļnamu pārstāvji un sērojošie līdzcilvēki šodien, 26.aprīlī, piedalīsies Romas pāvesta Franciska bērēs. Bēru ceremonija sāksies plkst. 10.00 pēc Vatikāna laika (plkst.11 pēc Latvijas laika), vēsta ārvalstu medijs “Deutsche Welle“.

Vatikānā uz pāvesta Franciska bēru misi Svētā Pētera laukumā gatavojas ierasties simtiem tūkstošiem cilvēku. Mise sāksies ar kora dziedāšanas rituālu. Aptuveni 250 0000 cilvēku ir stāvējuši garajā rinā, lai redzētu Romas pāvesta zārku, kas pirms trim dienām tika pārvests no viņa rezidences Casa Santa Marta uz Svētā Pētera baziliku.

Pāvesta zārks tika aizvērts un aizzīmogots piektdien pulksten 19.00 pēc vietējā laika (17.00 pēc Griničas laika) pirms viņa valsts bēru ceremonijas un apbedīšanas nelielā baznīcā ārpus Vatikāna sienām. Viņa zārkā atradās maisiņš ar monētām, kas kaltas viņa kā pāvesta laikā, kā arī uz vienas lappuses uzrakstīts viņa pāvesta darbības apraksts. “Francisks visiem atstāja brīnišķīgu liecību par cilvēcību, svētu dzīvi un vispārēju tēvišķību,” bija teikts tajā.

Vatikāns paziņoja, ka kopš trešdienas, 23.aprīļa, Svētā Pētera baziliku bija apmeklējuši aptuveni 250 000 cilvēku, lai atvadītos no mūžībā aizgājušā pontifika. Apmeklētāju skaits bija lielāks, nekā tika gaidīts, un tas lika Vatikānam pagarināt bazilikas darba laiku uz nakti.

Itālija rīko vērienīgu drošības operāciju pāvesta bēru laikā

Saistībā ar Romas pāvesta Franciska bēres, kurās gaidāms, ka piedalīsies desmitiem pasaules līderu un līdz pat 250 000 katoļu baznīcas sekotāju, Vatikānā ir pastiprināta drošība. Itālija ir izvietojusi vairāk nekā 2500 policistu un 1500 karavīru, lai apsargātu Svētā Pētera laukumu, kur notiks bēru mise.

Gaisa telpa virs Vatikāna – pasaules vismazākās valsts – ir slēgta, tur ir uzstādītas dronu aizsardzības iekārtas un patruļlaivas, kā arī izvietoti snaiperi un suņu komandas. Itālijas plašsaziņas līdzekļi ziņoja, ka NATO iznīcinātāji nodrošinās lidojumu aizlieguma zonas ievērošanu, bet pretgaisa raķetes un jūras kara kuģi ir gatavībā.

Pēc dievkalpojuma pāvesta bēru kortežs pēdējo reizi brauks pa Romas pilsētu 4 kilometrus garu maršrutu, lai vietējie iedzīvotāji varētu atvadīties no pāvesta Franciska, pirms viņa zārks tiks nogādāts apbedīšanas vietā Svētās Marijas Madžori bazilikā.

Bēru ceremonijā Vatikānā piedalīsies arī ASV prezidents Donalds Tramps, bijušais ASV prezidents Džo Baidens, Francijas prezidents Emanuels Makrons un Brazīlijas prezidents Luizs Inasiu Lula da Silva. Piedalīsies arī vairāk nekā desmit karaļnamu pārstāvji, tostarp Lielbritānijas princis Viljams.

Līdzās pasaules augstām amatpersonām ceremonijā piedalīsies arī aptuveni 224 kardināli un 750 bīskapi un priesteri.

Vatikāns iepriekš paziņoja, ka savu dalību bēru ceremonijā ir apstiprinājušas 164 delegācijas, tostarp 54 valstu vadītāji un 12 valdnieki. ASV prezidents Tramps jau ir ieradies Romā, un viņam, tāpat kā Argentīnas, Francijas, Gabonas, Itālijas, Filipīnu, Polijas, Ukrainas un Vācijas prezidentiem, ir paredzēta dalība bēru ceremonijā. Būs arī Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, savukārt Vāciju pārstāvēs tās aizejošais kanclers Olafs Šolcs.

LETA šodien vēsta, ka Romā ir jau ieradies Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, lai piedalītos 21.aprīlī mirušā pāvesta Franciska bēru ceremonijā, pavēstījis prezidenta preses sekretārs Serhijs Nikiforovs. Ar prezidentu kopā Romā ieradusies arī viņa dzīvesbiedre Olena Zelenska.

Kā vēsta “Euronews”, tad Romas pāvesta Franciska bēres apmeklēs arī Krievijas un Izraēlas pārstāvji, taču ne viņu augstākie līderi, jo Krievijas prezidents Vladimirs Putins un Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu nepiedalīsies bēru ceremonijā. Krievija Putina vietā nosūtīs savu kultūras ministri Olgu Ļubimovu, bet Izraēlu pārstāvēs vēstnieks pie Svētā Krēsla Jarons Zeidmans.

Kā jau ziņots, tad Romas pāvesta Franciska bēres apmeklēs arī Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Latvijas Romas Katoļu baznīcas arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs.

Kas zināms par bēru ceremoniju un pāvesta atdusas vietu?

Pāvesta bēru plāni atšķiras no daudzām pāvesta bēru tradīcijām. Pirmkārt, dievkalpojums ilgs 90 minūtes, kas ir īss intervāls salīdzinājumā ar iepriekšējām bēru ceremonijām, tostarp pāvesta Jāņa Pāvila II bēru ceremoniju, kura 2005. gadā ilga trīs stundas.

Pirms apbedīšanas Romas pāvesta Franciska ķermeni cauri pilsētai vedīs autokolonna, lai ikviens, kas vēlēsies, varētu pēdējo reizi atvadīties no viņa. Lai gan pāvesta apbedīšana parasti notiek saskaņā ar gadsimtiem senu praksi, kas paredz trīs savstarpēji savienotus zārkus, kas izgatavoti no cipreses, svina un ozola, bet Francisks tika guldīts vienā koka zārkā ar cinka oderējumu.

Taču, iespējams, visnozīmīgākā tradīciju atkāpšanās ir vieta, ko mirušais pontifiks izvēlējās savai apbedīšanai. Romas Svētās Marijas Madžori bazilika, kas atrodas aptuveni 4 km attālumā no Svētā Pētera bazilikas, būs pāvesta Franciska pēdējā atdusas vieta. Viņš ir pirmais pāvests, kurš vairāk nekā gadsimta laikā tiks apglabāts ārpus Vatikāna.

Kā jau ziņots, Romas pāvests Francisks 21.aprīļa rītā 88 gadu vecumā pēc smadzeņu insulta.

Francisks, kas vadīja katoļu baznīcu pēdējos 12 gadus, paudis vēlmi tikt apglabāts ārpus Vatikāna sienām Romas Svētās Marijas Madžori bazilikā. Lai gan nelaiķis paudis vēmi, lai viņa bēru ceremonija būtu pieticīga, sagaidāms, ka tajā piedalīsies daudzi valstu un valdību vadītāji no visas pasaules.

Buenosairesas arhibīskaps Horhe Mario Bergoljo par 266.Romas pāvestu tika ievēlēts 2013.gada 13.martā un pieņēma Franciska vārdu par godu 13.gadsimta mistiķim Asīzes Franciskam, kurš atteicās no savas turības un veltīja savu dzīvi nabadzīgajiem.

Uzziņai – Pāvesta Franciska bēru ceremonijas grafiks:

Sestdien plkst.10.00 (plkst.11 pēc Latvijas laika) Vatikānā sāksies mūžībā aizgājušā pāvesta Franciska bēru ceremonija, vēsta LETA. Ceremonija ilgs vairākas stundas, un zemāk sniedzam tās norises grafiku. To vadīs kardinālu kolēģijas dekāns Džovanni Batista Re.

Plkst.9 Svētā Pētera bazilikā Vatikānā sāks ierasties kardināli.

Plkst.9.30 Svētā Pētera bazilikā sāks ierasties oficiālās valstu delegācijas.

Plkst.10 sāksies kardinālu kolēģijas dekāna Džovanni Batistas Re vadītā mise.

Plkst.11.45 paredzēts bēru ceremonijas noslēgums.

Plkst.13 sāksies bēru procesija un valstu delegācijas atstās Vatikānu.

No plkst.13 līdz plkst.14.30 bēru procesija virzīsies caur Romas centru.

Plkst.14.30 procesija ieradīsies pie Svētās Marijas Madžori bazilikas.

Plkst.15 Franciska zārks tiks guldīts Svētās Marijas Madžori bazilikas kriptā, taču šī ceremonija publikai nebūs pieejama.

Tiešraidi no Vatikāna variet skatīties “Euronews” kanālā “YouTube” šeit:

Uz Franciska bēru ceremoniju pulcējas 140 000 cilvēku

Kā vēsta LETA šodien pulksten 10.54, tad laukumā pie Svētā Pētera bazilikas Vatikānā un tam piegulošajās ielās pirms mūžībā aizgājušā pāvesta Franciska bēru ceremonijas jau ir pulcējušies aptuveni 140 000 cilvēku.

Saskaņā ar policijas aplēsēm jau stundu pirms ceremonijas, kuras sākums paredzēts plkst.10.00 (plkst.11 pēc Latvijas laika), Svētā Pētera bazilikas laukums bija aizpildīts jau tuvu tā maksimālajai ietilpībai – 40 000 cilvēku.

Vēl aptuveni 100 000 cilvēku bija pulcējušies uz Vatikānu vedošajā Samierināšanās ielā (Via della Conciliazione) un tai blakus esošajās ielās.

Vatikānā sākusies Franciska bēru ceremonija

Kā ziņo LETA pulksten 11:55, tad sestdien plkst.10 (plkst.11 pēc Latvijas laika) Svētā Pētera bazilikas laukumā sākusies mūžībā aizgājušā pāvesta Franciska bēru ceremonija.

Franciska zārks pirms mises tika iznests no Svētā Pētera bazilikas laukumā un aplausu paavdībā novietots tur izveidotā altāra priekšā.

Uz ceremoniju laukumā un tam piegulošajās ielās, kas ved uz Vatikānu saskaņā ar policijas aplēsēm pulcējušies vismaz 140 000 cilvēku. Tikmēr Vatikāns paziņojis, ka uz ceremoniju ieradušies 200 000 sērotāju.

Uz misi ieradušies arī daudzu valstu un valdību vadītāji, tajā skaitā arī ASV prezidents Donalds Tramps, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena.

Pēc Mises pāvesta zārks atkal tiks ienests bazilikā, no kurienes plkst.13 sāksies bēru procesija, kas dosies sešus kilometrus garajā ceļā caur Romas centru uz Svētās Marijas Madžori baziliku, kur plkst.15 pēc paša vēlēšanās Francisks tiks apglabāts.

Zelenskis Romā ticies ar Trampu

Pulksten 12:06 tika ziņots, ka pirms mūžībā aizgājušā pāvesta Franciska bēru ceremonijas ASV prezidents Donalds Tramps uz īsu brīdi ticies ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenskis, pavēstījis Zelenska kancelejas preses sekretārs Serhijs Nikiforovs.

Arī Baltais nams apstiprinājis, ka Trampam un Zelenskim privātās tikšanās laikā bijusi “ļoti produktīva saruna”.

Pieminot Romas pāvestu Francisku…

Kardinālu kolēģijas dekāns Džovanni Batista Re sacīja runu bēru ceremonijā, pieminot un godinot pāvesta Franciska dzīvi.

Viņa vēstījums pasaulei aptvēra dažas no mūžībā aizgājušā pāvesta Franciska iecienītākajām tēmām, sākot ar aicinājumu rūpēties par migrantiem, izbeigt karus un rīkoties saistībā ar globālajām klimata pārmaiņām, raksta “Deutsche Welle“.

Kardinālu kolēģijas (institūcija, kas ir tiesīga balsot par nākamo pāvestu) dekāns savu runu teica vien dažus metrus no vietas, kur ceremonijas laikā sēdēja ASV prezidents Tramps un citi pasaules augstie viesi, tostarp Ukrainas prezidents Zelenskis.

Bēres iezīmē pirmo no deviņām dienām, kad Vatikānā oficiāli rīko sēras pāvesta Franciska piemiņai. Francisks stājās amatā pēc pāvesta Benedikta XVI atkāpšanās no amata 2013. gadā.

Pēc sēru perioda kardināli pulcēsies uz konklāvu, lai ievēlētu jaunu Romas pāvestu, kurš turpmāk vadīs 1,4 miljardus pasaules katoļu.

Cilvēki Romā atvadās no pāvesta Franciska

Kā jau tika vēstīts, tad no plkst.13 līdz plkst.14.30 bēru procesija virzīsies caur Romas centru. Plkst.14.30 procesija ieradīsies pie Svētās Marijas Madžori bazilikas. Plkst.15 Franciska zārks tiks guldīts Svētās Marijas Madžori bazilikas kriptā, taču šī ceremonija publikai nebūs pieejama.

Soctīklā “X” publicēti foto un video, kā zārks tiek vests uz atdusas vietu pa Romas ielām.

“It’s so odd to see a city this large, so quiet”: Faithful onlookers line the streets of Rome during the procession of Pope Francis’ coffin to his final resting place at St. Mary Major Basilica.

POPE FRANCIS’ FINAL JOURNEY 🙏🏻

Pope Francis’ coffin departed St. Peter’s Basilica in Vatican City following the conclusion of the funeral mass on Saturday, April 26, 2025.

He is now on his final journey to be laid to rest at the Basilica of Santa Maria Maggiore in Rome.… pic.twitter.com/3D377FzDaK

— The Philippine Star (@PhilippineStar) April 26, 2025