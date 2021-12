Foto: Shutterstock

Šodien tu vari atļauties rīkoties tā, kā uzskati par vajadzīgu! Horoskopi 29.decembrim







Auns

Tu šodien būsi pārlieku aizdomīgs. Kāds ar tevi ir ļoti patiess, bet tu apšaubi viņa teikto. Šis cilvēks būs ļoti vīlies tavā reakcijā.

Vērsis

Šī diena gaidāma “gaisīga”, galvenais, ka arī patīkama. Centies pats to arī ļoti nesabojāt – dari to, kas iepriecina tevi un nedomā par nepatīkamām lietām.

Dvīņi

Šodien tu vari atļauties rīkoties tā, kā uzskati par vajadzīgu. Gribi slinkot? Slinko. Gribi priecāties, priecājies. Bet tikai esi gatavs tam, ka ne visiem tava rīcība patiks un ne visi būs ar to mierā.

Vēzis

Ja tu esi “žuļiks”, tad šī ir tava diena. Cilvēki šodien ticēs visam, ko tu saki un rādi – pat tad, ja teiktais būs absolūtas muļķības.

Lauva

Tas nebūs retums, bet tev ļoti gribēsies būt “valdonīgam”. Nevajadzētu gan brīnīties, ka apkārtējie ar to nav mierā!

Jaunava

Iespējams, tu uzskati, ka esi izdarījis visu, ko varēji, ja runa ir par pienākumiem. Tomēr, ja tu pavisam godīgi iztirzāsi to, ko esi izdarījis, sapratīsi, ka tā nebūt nav taisnība.

Svari

Nevajag uzskatīt jebkuru problēmu, ar kuru tu šodien sastapsies par personīgo. Ir labi, ja tu vari un gribi palīdzēt, taču ne vienmēr tas ir jādara un ne visi to novērtēs. Labāk parūpējies par savām vajadzībām.

Skorpions

Šodien tu absolūti nejauši, pats to nevēloties un negribot, vari atvērt durvis uz jauniem piedzīvojumiem, kuri, tici, tev nemaz nepatiks… Sagaidi vakaru un centies rīkoties pēc iespējas mierīgāk, lai neiekultos vēl lielākās nepatikšanās.

Strēlnieks

Atklāj savas kārtis, tev vienalga viss ir “uzrakstīts uz pieres”. Neturi noslēpumā to, kas citiem sen jau ir redzams un zināms. Tas visu padara tikai sliktāku.

Mežāzis

Tavas ģeniālās idejas nevienam neraisīs sajūsmu. Iespējams, tu esi izvēlējies nepareizo auditoriju. Bet iespējams, ka tavas idejas nemaz nav tik ģeniālas kā tev pašam varētu likties.

Ūdensvīrs

Visvienkāršākās lietas reizēm var likties pārsteidzošas un šodien tev būs iespēja par to pārliecināties. Dari vienkāršas lietas, bet no sirds, un gūsti lielu prieku par to.

Zivis

Ir pienācis laiks rīkoties! Skaidrojumus atstāj citai dienai. Šodien ir jārīkojas, nevis jāstāv malā un “jāfilozofē”.