12 dzīvnieki jeb leģendām apvītais Ķīniešu horoskops: ko sola 2022.gada varenais Tīģeris?







Teju katrs no mums kaut reizi ir aizdomājies par savu horoskopu. Pat cilvēka raksturu bieži prognozē pēc viņa dzimšanas laika zodiaka zīmes. Taču svarīgs ir arī dzimšanas gadam atbilstošais senā Austrumu jeb Ķīniešu horoskopa dzīvnieks, pēc kā jau gadsimtiem nosaka cilvēka iezīmes un pat likteni.

Proti, Mēness cikls sastāv no 12 Mēness gadiem, un katram no tiem atbilst savs dzīvnieks. Austrumu valstu astrologi uzskata, ka cilvēka gudrība, muļķība, spēks vai vājība, labsirdība vai ļaunums ir atkarīgs tieši no dzīvnieka, kas pārvalda viņa dzimšanas gadu. Turklāt ķīniešu horoskops kalpo arī praktiskam mērķim, jo tā var noskaidrot cilvēka vecumu, nejautājot tieši dzimšanas gadu, kas dažiem var šķist nepieklājīgi.

Nākamo gadu aizvadīsim enerģiskā dzīvnieka Tīģera zīmē. Arī kanāls “National Geographic”, tam gatavojoties, piedāvā īpašus raidījumus, kas ļaus uz priecīgas nots ieskandināt Jauno gadu. Pēdējā gada nedēļā kanālā varēs vērot atskatu uz dažādām aizraujošām pārraidēm: “Kosmoss: iespējamās pasaules”, “Aviokatastrofu izmeklēšana”, “Ēdienu fabrika” un citām.

Gaidot Jauno gadu, kanāls “National Geographic” iepazīstina ar nozīmīgā Austrumu kalendāra vēsturi, faktiem un to nozīmi arī mūsdienās.

Mītu un leģendu ieskautie dzīvnieku tēli

Viena no interesantākajām versijām par to, kā radies Austrumu horoskops, ir cieši saistīta ar Budu. Lai arī stāsti ir dažādi, populārākais ir tieši par Budas dzimšanas dienas svinībām, kurās viņš sasauca Visuma dzīvniekus uz sacīkstēm un dzīrēm. 12 dzīvnieki devās uz pili. Kārtībā, kādā viņi ieradās, noteica arī zīmju secību gados.

Tomēr ceļš pie Budas bija visnotaļ interesants, jo ciemiņiem nācās peldēt pāri upei. Piemēram, žurka, kas uzvarēja sacīkstēs, to izdarīja ar viltības palīdzību, jo tā uzlēca vērsim mugurā. Kad tā nokļuva upei otrā pusei, viņa nobiedēja zirgu un pārspēja to sacensībās. Tādēļ arī pirmā gada pārstāve Austrumu horoskopā ir žurka.

Lēš, ka pūķis būtu uzvarējis, jo spēja lidot, taču tas apstājās, lai palīdzētu upi šķērsot plūdos iekļuvušiem ciema iedzīvotājiem.

Otrais sacīkstēs finišēja vērsis, kurš konkurēja ar tīģeri par ieņemamo vietu. Pēcāk sekoja zaķis, piektais bija pūķis, tad čūska un septītais – zirgs. Pēc viņiem sekoja piesardzīgā kaza un pērtiķis. Gailis ierindojās desmitajā vietā, jo savai ģimenei ilgi un detalizēti stāstīja, kā būs jādzīvo viņa prombūtnes laikā.

Savukārt suns palika vienpadsmitais, taču pēdējā bija cūka, kurai Buda atdeva atlikušo gadu.

Citas leģendas min, ka īpašo statusu dzīvniekiem piešķīra nevis Buda, bet gan Nefrīta imperators (Jade Emperor). Zīmīgi, ka gan Ķīniešu horoskopa, gan arī Jaunā gada sākums var iekrist no janvāra vidus līdz pat februāra beigām, jo kalendārs ir balstīts uz Mēness rotāciju.

Nezināmā izcelsmes vēsture

12 gadu kalendāra cikla patiesā rašanās vēsture ir mazliet citādāka un ļoti noslēpumaina. Neviens īsti nezina precīzu dzīvnieku zīmju radīšanas datumu, taču no vēsturiskajiem artefaktiem atklāts, ka šīs radības bija populāras tieši Tanu dinastijā (618. – 907. gadam p.m.ē.), bet, ļoti iespējams, ka tos sastapt varēja pat vēl agrāk. Min, ka dzīvniekus atveda uz Ķīnu pa Zīda ceļu – to pašu Centrālāzijas tirdzniecības tīklu, caur kuru budisms no Indijas nonāca Ķīnā.

Taču citi uzskata, ka dzīvnieku izmantošana astroloģijā aizsākās ar nomadu ciltīm Senajā Ķīnā. Viņi esot radījuši kalendāru, pamatojoties uz dzīvniekiem, kurus medīja.

Zinātnieks Kristofers Kalls (Christopher Culle) raksta, ka ne tikai agrākās sabiedrības garīgo vajadzību apmierināšana, bet arī astronomijas un astroloģijas izmantošana bija imperatora pienākums. Proti, tieši viņš bija atbildīgs par harmonijas nodrošināšanu visam zem debesīm. Iespējams, tāpēc ķīniešu kalendārs un tā dzīvnieki ir tik ļoti iesakņojušies ķīniešu kultūrā.

Zīmīgi, ka Mēness gadu dzīvnieki atbilst arī konfūcismam. Pārliecība, ka ikvienam dzīvniekam ir sava loma sabiedrībā, labi saskan ar konfūciešu uzskatiem hierarhiskajā sabiedrībā.

Mūsdienās līdzās modernākiem sociālajiem uzskatiem, saglabājušies konfūciešu uzskati, kā arī Austrumu kalendāra izmantošana.

Ko varam sagaidīt 2022. gadā?

Katrs no dzīvniekiem pārstāv gadu 12 gadu ciklā, dienu 12 dienu ciklā un katras divas stundas 24 stundu laikā. To aprēķina pēc sešdesmit gadu cikla, kurā katrs dzīvnieks apzīmē citu gadu. Tūlīt būsim aizvadījuši Vērša gadu, kas daudziem ir bijis smaga darba un izaicinājumu pilns.

Jau pavisam drīz ieskandinās Tīģera gadu, kurš sāksies 1. februārī. Šajā gadā dzimušiem (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010) patīk risks un azarts, kā ar viņi ir drosmīgi un piedzīvojumu kāri cilvēki.

Tīģera gadā dzimušie nekad neatkāpjas, aktīvi strādā un ir drosmīgi, ar lielu pārliecību un nepielūdzamu stingrību.

Zīmīgi, ka nošķir trīs veida šīs kaķu dzimtas pārstāvjus, jo ķīniešu elementu teorijā katra dzīvnieka zīme ir saistīta ar vienu no pieciem elementiem: zeltu (metālu), koku, ūdeni, uguni vai zemi.

Šogad dominējošais būs tieši “Ūdens tīģeris”, tādēļ var sagaidīt veiksmi attiecībās, panākumus karjerā un arī smagu darbu.

Veiksmi tīģeriem 2022. gadā nesīs zaļā un zilā krāsa, bet no baltās ir jāizvairās. Laimīgie skaitļi – 1, 3 un 7.