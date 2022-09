Foto: Shutterstock

Šodien viss ir jādara lēniem solīšiem, pakāpeniski… Horoskopi 3.septembrim







Auns

Šodien viss ir jādara lēniem solīšiem, pakāpeniski. Neprasot no sevis ne par procentu vairāk, kā tu vari izdarīt. Saudzē sevi!

Vērsis

Šodien tu būsi cilvēks, kam būs ārkārtīgi augsti standarti. Un to to pieprasīsi ne tikai no apkārtējiem, bet arī no sevis. Viegli ar tevi sadarboties citiem nebūs. Un nav runa tikai par darbu.

Dvīņi

Lai arī ar ko tu šodien sadarbosies un kādā jomā – sadarbība izrādīsies ļoti veiksmīga. Tomēr tava iekšējā pasaule prasa pēc neliela remonta.

Vēzis

Situācija, kurā tu atrodies šobrīd, ir ārkārtīgi atkarīga no apkārtējiem apstākļiem, pie tam var gadīties arī nepatīkamas sekas. Esi gatavs pārmaiņām, tad no tā tev izdosies izvairīties un pat pretēji – tu vari visu vērst uz veiksmīgo pusi, ja ņemsi visu iepriekš vērā.

Lauva

Visai perspektīva diena tev. Visu dienu tevi kāds no malas “bombardēs” un pret vakaru beidzot iestāsies miers. Tomēr diena būs ļoti progresīva un tu pakāpsies pa pakāpieniem augstāk pretim savam mērķim.

Jaunava

Jo mierīgāk tu šodien tērēsi savu enerģiju un emocijas, jo veiksmīgāka diena tevi sagaida. Tāpat, kā zināms, steiga nekad ne pie kā laba nenoved…

Svari

Var gadīties, ka tu izrādīsies pārāk ļaunatminīgs. Ņem vērā, ka, pirmkārt, šis ietekmēs tevi pašu, nevis apkārtējos.

Skorpions

Tu vari šodien no sarunām ar citiem cilvēkiem uzzināt daudz ko tādu, ko tev bija jāuzzina jau agrāk, taču tas kaut kādu iemeslu dēļ nenotika. Tas tevi pasargās no neveiksmēm.

Strēlnieks

Tev vajadzētu šodien satikt un aprunāties ar pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Iespējams, tā būs kāda jautra ballīte, bet iespējams kādas mācības. Jebkurā gadījumā ņem no sarunām ar viņiem to, ko vari paņemt. Tu būsi tikai ieguvējs.

Mežāzis

Tev būs nepieciešams kāda atbalsts un plecs. Būs kaut kas, kas liks tev bēdāties. Tomēr, ja tev šāds cilvēks būs blakus, bēda ātri vien aizmirsīsies.

Ūdensvīrs

Veltī maksimāli daudz laika un uzmanības savai privātajai dzīvei, jo pēdējās dienās tu esi to piemirsis. Tā tu nodari pāri savas tuvajam cilvēkam.

Zivis

Šodien tev būs daudz dažādu domu un tu pat pieķersi sevi, ka arī daudz dažādu seju. Nāksies satikt daudz cilvēkus – domā līdzi tam, kā tu pret viņiem izturies. Nepieklājība nekad nav bijusi laba rakstura īpašība.