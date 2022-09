Foto: Shutterstock

Apstājies pirms šodien izdari kādu lielu kļūdu! Horoskopi 2.septembrim Ieteikt







Auns

Netici šodien nevienam, netici nekam, tikai tam, ko redzēsi pats savām acīm. Pilnīgi droši, ka kāds tevi centīsies piekrāpt.

Vērsis

Šī diena ir ideāli piemērota dažādiem braucieniem un ceļošanai. Tev patiks viss – gan būt tur uz vietas, gan doties ceļā.

Dvīņi

Visai produktīva darba diena, kuras laikā tu paspēsi izdarīt daudz. Ja vien, protams, tev negadīsies kādi plāni privātajā dzīvē, kas visu mainīs.

Vēzis

Šodien tevi kāds var nenovērtēt vai gluži pretēji – pārvērtēt tavas spējas. Un, lai vai kas tas būtu, vienalga tev būs nepatīkamas emocijas. Pacenties tomēr to neuztvert pārāk personīgi.

Lauva

Tu šodien pratīsi cilvēkus pārliecināt par to, ko vien gribēsi. Tāpēc būtu lietderīgi, ja tu to izmantotu savā labā.

Jaunava

Galvenais, kas ir jāsaprot – ko tieši tev vajag. Un nevis vajag tāpēc, ka to saka citi, bet tāpēc, ka tu pats to vēlies. Tev ir visas iespējas to sasniegt.

Svari

Pirms kaut ko iegādāties, it īpaši, ja tas ir kaut kas dārgs, tomēr padomā, ko tu ar to iesāksi?

Skorpions

Kāda nevainīga izklaide šodien var kļūt par darbību visas dienas garumā. Un var gadīties, ka tu sevi pārvērtēsi – spēki beigsies ātrāk, nekā tu paredzēji. Būtu labi sevi pasaudzēt.

Strēlnieks

Apstājies pirms šodien izdari kādu lielu kļūdu. Iespējams, ka tu šobrīd uz šo situāciju tā neskaties, taču būtu prātīgi ņemt vērā šo padomu.

Mežāzis

Katra minūte tavā dzīvē ir unikāla un tieši ar tādu apziņu tev ir jādzīvo. Nevajag sūdzēties par sīkumiem, jo dzīvē ir daudz skaistākas un labākas lietas.

Ūdensvīrs

Tev būs nepieciešams atbalsts, taču tu kautrēsies to palūgt nesaprotamu iemeslu dēļ. Visai pareizi būtu tomēr prasīt pēc palīdzības!

Zivis

Tev būs grūti šodien nosēdēt uz vietas. Vispār nekas pasīvs tev šodien neder. Tomēr pacenties nepārstrādāties.