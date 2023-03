Foto: SHUTTERSTOCK

Inga Krusta, "Spīgana", AS "Latvijas Mediji"

Hiromantijai piemīt noslēpumainības aura, vienlaikus tā asociējas ar ielu zīlniecēm. Ja papēta nopietnāk, tad izrādās, ka šī ir tikpat nopietna zinātne kā astroloģija un numeroloģija!

Pērn klajā tika laistas divas grāmatas par cilvēka izzināšanu pēc rokām – Maijas Irbītes Hiromantijas rokasgrāmata katram latviešu valodā un Aleksandra Bespalova Vēdiskā hiromantija krievu valodā. Tās abas ir balstītas autoru praktiskajā konsultāciju pieredzē. Turklāt Maijas grāmata ir pirmā latviešu autora oriģinālliteratūra, jo visi iepriekšējie izdevumi bijuši tulkojumi. Iedziļinoties rakstītajā, var aptvert, cik daudz personīgas informācijas atklāj cilvēka plaukstas, jo tajās ir rakstīts viss kā atvērtā grāmatā: rakstura īpatnības, talanti, attiecības ar naudu, mīlestības līkloči un pat sāpīgākie dzīves pagriezieni. SPĪGANA tikās ar abiem hiromantiem, lai atklātu kopīgo un atšķirīgo abu praktiķu skatījumos.

Ir vairākas pieejas

Kad runa ir par lūkošanos rokas līnijās, visbiežāk izmantotais jēdziens ir hiromantija, kuras tiešais skaidrojums ir zīlēšana pēc cilvēka delnas līnijām. Hiroloģija ir nākamais zināmais jēdziens, un tā nozīme ir plašāka – tā ir mācība par rokām, kas iekļauj ne tikai delnas līniju analīzi, bet arī apskata plaukstu kopumā: tās formu, pirkstus un nagus. Vēl alternatīvie nosaukumi zināšanām par plaukstas lasīšanu ir hirosofija, hirognomija un palmistrija.

Pirmie rakstiskie vēstures avoti par hiromantiju ir atrasti Indijā, tāpēc hindu reģions tiek uzskatīts par šīs zīlēšanas sistēmas pirmsākumiem. Kad hiromantija sasniedza citas zemes, sāka veidoties atsevišķas skolas ar tikai tām raksturīgiem virzieniem un savstarpēji pretējiem viedokļiem. “Piemēram, vienai skolai plaukstas līnijas sākums var būt vienā galā, bet otrai – otrā. Ja izvēlas kādu no pieejām, vajadzētu pie tās arī turēties un analizēt plaukstas pēc viena principa, nejaukt tos, citādi būs putra,” norāda hiroloģe Maija.

Vienam hobijs, citam pamatdarbs

Maija ir klasiskās jeb Rietumu hiroloģijas pārstāve, kuras praksē ir vairāk nekā 30 konsultāciju gadi Latvijā, tiekoties ar klientiem aci pret aci. Hiroloģija viņai ir aizraujošs hobijs, kas ļāvis satikt daudz interesantu cilvēku. Zināšanas iegūtas individuālās konsultācijās pie zinošiem cilvēkiem un Džūnas centrā Maskavā, kam sekoja praktiskā roku analīze un zināšanu papildināšana no literatūras. Nu jau ir savākts vairāk par 150 hiroloģijas grāmatām dažādās valodās. Tā kā pamatdarbs vienmēr ir bijis saistīts ar cilvēkiem kultūras pieminekļu aizsardzības jomā, tā ir bijusi laba platforma praktiskajiem treniņiem – paskatīties uz rokām un salīdzināt savus novērojumus ar to, kā cilvēks rīkojas. “Savācas likumsakarības, un rodas secinājumi, ko no viņa varu gaidīt. Hirologs nevar izolēties no sabiedrības, ir nepieciešama būšana sabiedrībā un apritē, kaut vai braukšana sabiedriskajā transportā, lai pavērotu rokas – tas ir lieliski!” izsakās Maija.

Savukārt Aleksandrs ir vēdiskais hiromants, kas ir senāka un sarežģītāka metode nekā Rietumu sistēma. Viņš pārzina arī vēdisko astroloģiju un numeroloģiju. Šīs zināšanas apguvis pie meistariem mistiķiem Eiropā un Indijā. Hiromantiju četrus gadus mācījies pie guru Indijā, kas ir šīs zīlēšanas sistēmas speciālists vairākās paaudzēs. Aleksandrs konsultē cilvēkus aptuveni 17 gadus, tas ir viņa pamatdarbs paralēli semināriem un lekcijām par vēdiskajām tēmām. Konsultācijas notiek gan klātienē, gan attālināti pēc roku fotogrāfijām, tādēļ klienti nāk no dažādām valstīm: Krievijas, Ukrainas, Vācijas, Amerikas, Šveices u. c.

Liktenis vai brīva izvēle?

Būtiskākā atšķirība starp abu hiromantu uzskatiem sakņojas viņu dzīvesveidā un pasaules uztverē. Aleksandru vēdiskā kultūra aizrauj jau 20 gadus. Viņš regulāri ceļo ar mērķi dziļāk izprast dažādu garīgo mācību jēgu un rast atbildes par cilvēka eksistenci uz šīs zemes. “Katram ir savs karmiskais uzdevums, kas cilvēkam piešķirts dzīves sākumā, un dzīves aicinājums jeb misija, kas būtu izpildāma dzīves laikā. Ja dzīvojam saskaņā ar uzdevumu un esam atraduši savu aicinājumu, tad mums ir enerģija, veselība un materiālā labklājība. Ja dzīvojam saskaņā ar dabas likumiem un veicinām sabiedrības labklājību, tad Augstākie spēki mūs atbalstīs un mums parādīsies nepieciešamie kontakti mērķu realizācijai. Ja dzīvojam pretēji šiem principiem, tad mūsu dzīvē valda stress, atkarības un attiecību neveiksmes,” skaidro Aleksandrs.

Savukārt Maija nāk no kristīgās pasaules un uzsver: “Nākotni mēs veidojam šodien, tāpēc ar karmu es esmu uz jūs. Katrs veido dzīvi pēc saviem ieskatiem. Mēs visi piedzimstam ar kaut kādiem talantiem un spējām, bet jautājums – cik mēs ieklausāmies sevī un kā savu dzīvi virzām? Ir tāda likteņa zīme plaukstās ar nozīmi “man dzīve neļauj izvēlēties”, bet to es savas dzīves laikā esmu sastapusi tikai diviem cilvēkiem. Kopumā es uzskatu, ka liktenis vairāk vai mazāk ir cilvēku izvēle, jo mūsu šodienas rīcība veido nākotni.”

Gaišredzība vai likumsakarības?

Rokas ar smadzenēm ir savstarpēji fizioloģiski saistītas. Līnijas uz rokām veidojas galvas smadzeņu darbības rezultātā, darbojoties caur asinsvadiem un nervu impulsiem. Ar dzimšanas datumu un plaukstu līnijām Aleksan-dram ir pietiekami, lai viņš spētu sastādīt cilvēka kopējo portretu, tostarp veselības stāvokli. “Dzīves līnijā var redzēt, kurā periodā cilvēks atrodas pašlaik, un diezgan precīzi pat nolasīt tuvākos piecus gadus, piemēram, gaidāmās kāzas vai pārcelšanos uz dzīvi citā valstī,” stāsta hiromants.

Maija sevi neuzskata par gaišreģi, jo analizē rokās esošās likumsakarības, zinot tikai cilvēka vecumu. Viņa hiroloģiju lielā mērā dēvē par statistiku. “Ir noteiktas teorētiskās likumsakarības, bet tās ir jāpārbauda praksē. Visas zīmes, arī īpašās, ir jāskatās kontekstā ar galvenajām līnijām un pat rievām pirkstu galiņos. Ja ir pilna roka ar līnijām, tad hirologam caur sevi jāizlaiž informācija ar apmēram 100 pazīmēm. Analīzē ir jāsaprot, kura zīme pastiprina citu zīmi un kura – dzēš līdz nullei. Jāmeklē likumsakarības un jāapjēdz pretrunas. Pagāja daudz gadu, kamēr es varēju brīvi peldēt hiroloģijas zināšanās un ar tām viegli operēt, lai gan vēl arī tagad saku, ka visu nezinu, jo katra roka ir citāda. Piemēram, es redzu iespējamās attiecības, kā tās noritēs. Man nenāk bildītes kā zīlniecēm, tas nav mans lauciņš. Tā vienkārši ir analīze. Bet personīgās attiecības cilvēkam ir ļoti subjektīvas, tāpēc šo līniju analīze ir viena no sarežģītākajām.”

Atšķirības starp abām rokām

Gan Aleksandrs, gan Maija pēta abas rokas kopā, sākot ar plaukstu – tās izmēru, formu, pirkstiem un nagiem. Papildus līnijām plaukstā tiek ņemti vērā arī pauguri, zīmes pirkstu galos un arī pirkstu garumu attiecības. Plaukstas Aleksandra vēdiskajā skatījumā ir kā kosmoss: “Katrs pirksts apzīmē kādu planētu. Piemēram, pētot pauguru lielumus pie pirkstiem, var noteikt, kādā mērā konkrētā planēta ietekmē cilvēka dzīvi. Visas līnijas, zīmes, pauguri un citas pazīmes ataino mūsu iepriekšējās dzīves karmu un parāda, kāds ir labklājības daudzums mūsu liktenī, kā arī ar kādiem šķēršļiem mēs saskarsimies. Rokas ir gan mūsu apziņas spogulis, gan arī parāda mūsu individuālo karmu. No rokas iespējams nolasīt iedzimtas slimības, sarežģītus posmus dzīvē, kā arī zīmes, kas norāda uz labklājību un bagātību.”*

“Līnijas ir saistītas ar mūsu emocionālo pasauli, kas mūsdienās mēdz būt piesātināta. Agrākos laikos dzīve bija vienkāršāka. Jo cilvēks vienkāršāk skatās uz dzīvi, jo mazāk līniju ir viņa plaukstās. Jo sarežģītāka ir personība ar bagātāku emocionālo un intelektuālo dzīvi, jo pilnāka būs roka ar līnijām,” tā skaidro Maija.

Nedominējošo kreiso roku Maija sauc par potenciālu, bet Aleksandrs to dēvē par pagātni, ar kuru esam ienākuši šajā pasaulē, tajā skaitā iepriekšējās dzīves un zemapziņu. Labā jeb dominējošā roka abu hiromantu skatījumā ir tagadne un nākotne – dzīves laikā piedzīvotais un iespējamais tuvākajā nākotnē.

Līnijas kreisajā un labajā plaukstā nekad nav vienādas. Atšķirības starp tām Maija noraksta uz slinkumu pilnībā realizēt savu potenciālu vai arī nespēju saredzēt savus talantus. Arī Aleksandrs norāda, ka, ja līnijas kreisajā plaukstā ir labvēlīgākas nekā labajā, tas liecina, ka cilvēks nav pilnībā realizējis savu potenciālu un talantus. Taču cilvēkiem, kas strādā ar sevi un attīstās, mēdz būt arī otrādi.

Protams, gadās arī izņēmumi, uz ko norāda Maija: “Ļoti daudz ir talantīgu cilvēku, kuriem ir pretējas galvas līnijas: vienā rokā nolasāms lietišķais un otrā – eksaktais. Šādi cilvēki vienmēr būs šūpolēs, jo viņam abi virzieni padodas vienlīdz labi un ir grūti izvēlēties vienu. Tādā gadījumā kāds no virzieniem ir jāņem kā hobijs, nav ieteicams to ignorēt.”

Līnijas mainās

“Līnijas veidojas mūsu domu un rīcības ietekmē, tāpēc, konsultējot vienus un tos pašus cilvēkus 3–5 gadu laikā, novēroju, ka tās mainās – kļūst blāvākas vai izteiktākas. Dzīves laikā līnijas var mainīties abās rokās, bet ne kardināli mainīt virzienu. Var pagarināties, var novirzīties. Ja mainās uz kreisās rokas, tas nozīmē, ka karma attīrās. Ja būtiski mainās uz labās rokas, tad tas norāda, ka cilvēks ir padziļināti strādājis, lai sevi mainītu, piemēram, piekopis jogas prakses,” skaidro Aleksandrs.

“Mazās līnijas un palīglīnijas parādās un pazūd abās rokās, bet kreisajā rokā galvenās līnijas aug līdz apmēram 33 gadiem. Labajā rokā visas līnijas pagarinās visa mūža garumā, izņemot sirds līniju. Kā esmu novērojusi, pēdējā laikā bērni dzimst ar diezgan daudzām līnijām rokās. Vai tie ir indigo bērni, es nezinu. Bet, ja salīdzina rokas pirms simts gadiem un tagad, mūsu tagadējās rokas ir daudz pilnākas. Mēs attīstāmies,” secina Maija.

Galvenās tēmas: raksturs, talanti un mīlestība

Ir trīs galvenās tēmas, ar kurām cilvēki vērsušies pie Maijas, – raksturs, talanti un spējas, attiecības un bērni: “Es nelienu medicīnas un psihologu lauciņā, bet no rokām varu pateikt, kādas ir cilvēka rakstura iezīmes, talanti un spējas. Kādu profesiju man izvēlēties? Vai es eju tajā virzienā, kur man ir talants? Vai es esmu rīcības cilvēks, kas novērtē elastīgu darba laiku, vai arī man vairāk tuvs ir reglaments, tāpēc būšu labs valsts ierēdnis? Rokās, piemēram, parādās, vai tu esi tuvs humanitārajam vai lietišķajam virzienam, tad var arī sīkāk analizēt iespējamo izglītību – doties studēt valodas vai arī ekonomiku.

Pēc pirkstu garuma var atšifrēt uzņēmēja talantu – tu esi stratēģis vai taktiķis, tev ir piemērota vadošā vai arī otrā, trešā cilvēka loma komandā? Jo īsāki pirksti, jo lielāks stratēģis, kas redz kopainu. Garu pirkstu īpašnieks ir taktiķis, kas pamana sīkumus.

Nagu forma savukārt vēsta par uzņēmību, piemēram, taisnu nagu īpašniekam nepadodas uzņēmējdarbība, jo bieži vien pietrūkst iniciatīvas un viņš jūtas labi, kad ielikts lielos rāmjos – es pieņemu lēmumus, bet tos vajadzētu apstiprināt kādam virs manis, tad es jūtos komfortabli. Lāpstveida nagi piemīt rīcības cilvēkiem – es iešu un darīšu, jo nebaidos riskēt. Šādus nagus dēvē par inženiera un uzņēmēja nagiem.”

Sirdslietas zīmēs un līnijās

Protams, mīlestība ir svarīgākais temats, ar ko cilvēki dodas hiromantijas konsultācijās. Maija norāda, ka tā ir vissubjektīvākā tēma: “Līnijas ir saistītas ar cilvēka subjektīvo izjūtu, piemēram, katram mīlestība nozīmē kaut ko citu. No sirds līnijas es varu pateikt galvenos vilcienus, piemēram, kā tu mīli un kādu mīlestību sagaidi pretī. Bet tālāk jau notiek cilvēka izvēle – būt vai nebūt attiecībām. Mīlestību nenosaka tikai sirds līnija. Ir jāskatās arī citās zīmēs, vai cilvēkam viņa ES vienmēr būs vissvarīgākais, vai arī viņš spēj savas intereses nolikt malā. Tā ir kompleksa analīze.”

Abi hiromanti spēj konsultēt pat pārus saderības jautājumos. Pētot sirds un laulību līnijas abu mīlnieku labajās rokās, Aleksandrs spēj noteikt, vai šajās līnijās ir sakritība attiecību laika ziņā, tādējādi izdarot secinājumus par saderību, attiecību noturību un kopīgu nākotni. Arī Maija atzīst, ka varot izanalizēt iespējamās attiecības: “Daudz ko pasaka dzīves līnijas un nagu forma, kas atklāj cilvēku vērtības un intereses, kādu dzīvi viņi vēlas. Pēc tā tad arī var secināt, būs vai nebūs noturīga pāra savienība.”

Rokas kā atvērta grāmata internetā

Lielisks informācijas avots plaukstu pētīšanai ir internets, atzīst Maija. Nav nepieciešamas individuālas konsultācijas, jo sabiedrībā pazīstamu personu rokas bieži vien ir redzamas interneta fotogrāfijās, un tās hiromants var lasīt kā atvērtas grāmatas. Piemēram, pēc bijušā ASV prezidenta Baraka Obamas plaukstām Maija secina: “Tas cilvēks, ko es viņa rokā redzu, ir pavisam cits, nekā mēs pazīstam no medijiem un sabiedrisko attiecību uzburtā burbuļa. Tagad lasu viņa grāmatu, un, jā, tur atklājas patiesība, kā viņa komanda viņu ir dresējusi un viņam ir bijis sevi jālauž vai arī jāapspiež kāda sava rakstura iezīme, kas traucējusi darbam. Tā ir liela disciplīna un vēlme sevi kaut kādā veidā mainīt.”

Tagadējam Lielbritānijas premjerministram Riši Sunakam Maija ir pamanījusi dubultu galvas līniju kreisajā rokā un labajā – fragmentu no dubultās: “Tas nozīmē, ka ir dubultas smadzenes, talantīgs un daudzpusīgs cilvēks. Bet, ja saplūst galvas un sirds līnija kopā, tad veidojas tā sauktā pērtiķa jeb Sidnejas līnija, kas raksturīga ļoti talantīgiem un neatlaidīgiem cilvēkiem. Prāts un emocijas strādā kopā, milzīga neatlaidība un mērķtiecība: es iešu un darīšu, bet būs grūti nošķirt, kurā brīdī prāts ņems virsroku un kurā – emocijas. Tāda līnija ir Hilarijai Klintonei, Bilam Klintonam un Allai Pugačovai vienā rokā, Deividam Kameronam – abās. Amerikāņu hirologu grāmatās norādīts, ka cilvēks ar pērtiķa līniju rokā var kļūt par lielisku arhitektu un telpu dizaineru. To arī esmu pamanījusi vairākiem mūsu arhitektiem. Vēl ir tādi ritma stūri, kas parādās pie īkšķu pamatnes ārmalā, kad sasprindzina plaukstas. Tos var novērot ar mūziku un deju saistītām personībām.”

Aleksandrs ir pētījis savienojumu starp prāta un galvas līniju, ko sauc par mistisko krustu. Tas parasti ir novērojams jutīgiem cilvēkiem ar lielisku intuīciju, kas ir spējīgi pareģot nākotni un redzēt pravietiskus sapņus. Viņiem ap 40 gadu vecumu norisinās negaidīti, mistiski dzīves notikumi un visās jomās notiek tīrīšana – pazūd līdzšinējie draugi, mirst radinieki, mainās statuss karjerā un noris citi sarežģīti pārbaudījumi. Sajūta, it kā cilvēks būtu atstrādājis iepriekšējās dzīves parādus un nu pēc 40 gadiem liktenis viņu piespiež īstenot savu patieso aicinājumu un realizēt dzīves misiju.

Palūkojies, kādas figūras vai zīmes veidojas tavā plaukstā zem zeltneša! Ja tur ir redzama Apolona līnija ar trijžuburi galā, tā ir zīme, ka tu proti pelnīt lielu naudu. Zīme izskatās šādi:

Kurā vecumā doties konsultācijā?

Abi hiromanti atzīst, ka jāzina tikai cilvēka vecums, lai spētu detalizēti pētīt rokas. Citiem kritērijiem neesot nozīmes. Maija norāda, ka nav noteikta vecuma, kad doties pie hiromanta konsultācijā, bet Aleksandrs iesaka – labs vecums hiromantijas konsultācijai ir, sākot no 16 gadiem, lai gan ir pieredze arī ar jaundzimušo rokām.

Ja ir zināms precīzs cilvēka dzimšanas datums, tad Aleksandrs papildus var pieslēgt numeroloģiskās zināšanas, lai izveidotu padziļinātāku klienta portretu, bet parasti tas nav nepieciešams, jo ar hiromantiju var atbildēt uz daudziem jautājumiem par veselības, prāta, talantu, spēju un attiecību jomām.

“Pēc konsultācijas es vienmēr uzjautāju, vai ir būts pie astrologa vai numerologa pārskatāmā pagātnē un vai konsultācijas laikā uzzinātā informācija ir bijusi pretrunā ar iepriekš dzirdēto. Ja jā, tad kāds no mums – otrs speciālists vai es – kļūdās. Man pagaidām neviens nav atzinies, ka ir bijusi pretrunīga informācija. Hiroloģija un astroloģija ir līdzīgas, tie ir kā divi dažādi ceļi, kā nonāk pie līdzīgiem secinājumiem,” spriež Maija.