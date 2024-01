Foto: Shutterstock

Steidz baudīt ziemas priekus! 4 noderīgi padomi, izturīgas ragaviņas izvēloties Ieteikt







Beidzot esam tikuši pie sniega, bet, tā kā pēdējos gados tas nav biežs viesis, iespējams, lai izbaudītu ziemas priekus, steigšus jāgādā piemērots inventārs.

Padoms nr. 1 – ņemam vērā pasažiera vecumu

Pašiem mazākajiem vizināties gribētājiem vislabāk derēs zemas ragaviņas ar ērtu atzveltni, roku balstiem (kas nodrošina stabilu atrašanos ragaviņās) un rokturi. Lietderīgas ir arī drošības saites, jo mazie pasažieri mēdz būt itin kustīgi, īpaši sniega iedvesmoti.

Noderīgi zināt, ka pieejamas arī ragaviņas ar maināmu roktura pozīciju (no priekšas un aizmugures), kas īpaši ērti vējainā laikā. Lai rokturis pastaigas laikā nepaliktu mammai rokās, svarīgi pārbaudīt tā stiprinājuma vietu (vislabāk, ja gropes, kurās rokturis stiprinās, ir vertikālas).

Lielākiem bērniem derēs platākas ragaviņas, bet bez atzveltnes un roku balstiem, jo viņiem svarīgāka nevis ērta sēdēšana, bet vizināšanās prieks. Šādas ragaviņas būs vieglākas un ātrākas, bet platākas slieces un sēdvirsma nodrošinās labāku stabilitāti. Pieejami izstrādājumi gan no plastmasas, koka, gan no metāla, kā arī no koka un metāla kombinācijām. Tās var būt gan vien-, gan divvietīgas.

Pavisam vienkāršs līdzeklis nobraucienam no kalna ir plastmasas paliktņi, kas lieliski aizstāj padomju laikos izmantotos portfeļus, kartona vai linoleja gabalus. Turklāt tie pieejami dažādos izmēros un noderēs gan lielākiem bērniem, gan pieaugušajiem.

Agrāk iecienīto riepu piekritējiem tagad pieejami piepūšami pūšļi un ragaviņas, kuru priekšrocība ir vieglums, ātrums un ērta, kompakta uzglabāšana.

Pieaugušajiem un liela ātruma baudītājiem pieejamas pat sporta ragavas ar lielāku ātrumu un manevrēšanas iespējām. Tikai jārēķinās, ka šāds inventārs jau izmaksās krietni vien dārgāk, un to lietderīgi iegādāties, ja ziemas priekus bauda ne vien nedaudzajās mūsu ziemas dienās, bet arī dodoties ceļojumā uz ārzemēm.

Padoms nr. 2 – drošība pirmajā vietā

Ragaviņām, kas paredzētas bērnam, noteikti jābūt stabilām un drošām. Stabilitāti nosaka ragaviņu augstums un atstatums starp sliecēm – jo zemākas ragaviņas un attālums starp sliecēm platāks, jo tās stabilākas.

Vedot mazu bērniņu ragaviņās, atcerieties, ka, šķērsojot ielu, ragaviņas noteikti jāstumj, nevis jāvelk, lai bērns atrastos acu priekšā.

Padoms nr. 3 – materiālam ir nozīme

Plastmasas ragaviņas:

+ vieglas

– zema salizturība (ja āra temperatūra ir pie -20 °C, šīs ragaviņas labāk neizmantot).

Koka ragaviņas

+ sala izturīgas, dabisks materiāls

– kalpo salīdzinoši neilgu laiku, smagas un aizņem daudz vietas.

Metāla ragaviņas

+ vieglas, sala izturīgas un izturīgas

– aukstas – maziem bērniem nepieciešams papildu paliktnis, ar laiku sāk rūsēt

Metāla ragaviņas pieejamas ar cauruļveida vai plakanām sliecēm. Cauruļveida slieces labi slīd pa ledu, bet plakanās tiks cauri pat visbiezākajām kupenām.

Padoms nr. 4 – kompaktums

Ja uzglabāšanas problēmas neuztrauc, šo varat nelasīt, bet, ja tas ir aktuāls jautājums, tad der ielāgot, ka nopērkamas ne tikai piepūšamas ragavas (ko var uzglabāt pat nelielā somā), bet arī saliekamas (saliekamas pilnībā) un transformējamas (salokāms rokturis un atzveltne) ragaviņas, kas uzglabājot aizņem mazāk vietas.

Lai būtu silti

Mazākiem bērniem nopērkami īpaši guļammaisi vai konverti ar polsterējumu vai vilnas ieklājumu. Lielākiem bērniem pieejami polsterēti paliktņi.