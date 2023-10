Publicitātes foto

Mūsdienu etiķete un inovācijas modē. Viens no klupšanas akmeņiem – nesaprašana par to, kas piemērots konkrētai situācijai







Kaut gan apģērbu kombinēšana un piemeklēšana dažādiem pasākumiem un dzīves notikumiem var šķist sarežģīts un laikietilpīgs process, mūsdienās prasmīgai koptēla veidošanai pietiek pat ar nelielu budžetu, izpratni par sava ķermeņa proporcijām, dzīvesveida specifiku un vismaz aptuvenu priekšstatu par savu ideālo versiju.

Arī viedpulksteņi šodien ir kļuvuši par vienu no svarīgākajām koptēla sastāvdaļām, ļaujot izpaust savu oriģinalitāti, taču vienlaikus saglabājot ierīces funkcionālās priekšrocības. Par to, kā sakombinēt efektīvu garderobi dažādām dzīves situācijām un iemācīties tajā iekļaut arī aksesuārus, stāsta stiliste un etiķetes eksperte Guna Leiškalne-Roka.

Efektīvas un pārdomātas garderobes pamatelementi

Kas attiecas uz pārdomātas ģērbšanās etiķeti, šodien viens no klupšanas akmeņiem ir neizpratne par to, kāds koptēls būtu piemērots konkrētai situācijai vai pasākumam, kuru apmeklējam. Piemēram, uz oficiālām vasaras darba pusdienām cilvēki mēdz ierasties tā, it kā dotos uz pludmali.

Tāpat ģērbšanās etiķete cieši saistīta ar cieņas un attieksmes jautājumu – kaut gan mūsdienās tiek piedāvāts tik plašs un daudzveidīgs apģērbu un aksesuāru klāsts katrai gaumei, dažkārt uzreiz skaidri redzams, ka cilvēks nav centies un savam ārējam izskatam pievērsis lielu vērību, piemēram, kādu saviesīgā pasākumā ierodoties vienkāršā ikdienas apģērbā.

Tas liecina par zināmu necieņu pret pasākuma rīkotāju, kurš rūpējies par to, lai šis pasākums izdotos. “Runājot par biežāk pieļautajām stila un etiķetes kļūdām, nereti nācies novērot tieši neveiklus dienas apģērba un vakara tualetes elementu apvienojumu vienā tēlā. Piemēram, garā vakarkleita un liela soma nekad nesaderēs kopā. Vai arī trikotāža saviesīgā pasākumā vienmēr izskatīsies nevietā, jo izteikti pieder dienas ansamblim,” uzskata stiliste.

Mēs visi neesam un nevaram būt modes un stila eksperti – cilvēki bieži vien iepērkoties jūtas nedroši, jo nezina, kā izvēlēties pareizo apģērbu. Pat ja tas izklausās neoriģināli, arī no etiķetes viedokļa tomēr visdrošāk ir valkāt melnu un tumši zilu apģērbu, īpaši vīriešiem, tam pēc vēlmēm un iespējām pielāgojot atbilstošus akesesuārus, piemēram, viedpulksteni.

Cilvēkiem, kuri vēlas pārveidot savu garderobi un pievērst lielāku vērību ģērbšanās etiķetes vadlīnijām, G.Leiškalne-Roka iesaka sākt ar savu ķermeņa proporciju un dzīvesveida apzināšanos, pēc tam jāturpina ar garderobes pamatlietām.

“Dāmām iesaku iegādāties labu mēteli, bikses, žaketi, kreklblūzi, džinsa bikses, dienas un vakara somas, dažus pārus ikdienas apavu un vienas izejamās laiviņas neitrālās krāsās. Kungiem tas būs tumši zils uzvalks, chino stila bikses, labi pašūts ikdienas krekls, mētelis, loferi, ikdienas brogi un viens pāris apavu ar plāno zoli. Tas būs pamats, uz kura būvēt savu garderobi,” iesaka eksperte.

Kā pielāgot apģērbu un aksesuārus jebkurai dzīves situācijai

Jaunā gadsimta dinamiskajā ikdienas tempā nav daudz laika, ko veltīt apģērba maiņai, piemēram, no darba vai skolas steidzoties uz svarīgu tikšanos vai svinīgu pasākumu.

Šādiem gadījumiem stiliste un etiķetes eksperte sievietēm iesaka izvēlēties parocīgās maku somiņas, ko dienas laikā var nēsāt līdzi lielajā somā un izņemt vakarā. Dāmām vienkrāsains, tumšs kostīms un kungiem uzvalks būs universāls garderobes pamatelements, kas, nomainot dažus aksesuārus, no lietišķa apģērba pārtaps par kaut ko pilnīgi atbilstošu kokteiļu vakaram vai koncertam.

Pateicoties tehnoloģiju evolūcijai, šodien arī viedpulkstenis ir kļuvis par būtisku stila sastāvdaļu, spējot iekļauties jebkurā koptēlā un dienas notikumā – no klasiska minimālisma darbam birojā līdz estētiskam modernismam vakariņās ar draugiem.

Piemēram, viedpulkstenņi nodrošina ne tikai daudzveidīgu krāsu un materiālu izvēli pulksteņu siksniņām, – var izvēlēties nerūsējošā tērauda siksniņu, ādas, zelta un sudraba siksniņu, – bet arī dažādu formu ciparnīcas, ko pieskaņot pēc saviem ieskatiem un vēlmēm, tādējādi nojaucot priekšstatus par to, ka viedpulkstenis paredzēts tikai veselības rādītāju monitoringam vai ienākošo ziņu un zvanu monitorēšanai.

Stils nav tikai apģērbs – to veido daudz dažādu detaļu, tostarp aksesuāri, kuriem ir būtiska loma kopējā izskata ansamblī. Mūsdienās to vidū īpaši izceļas viedie aksesuāri, kuri var sniegt vēl plašākas koptēla kombinācijas iespējas, pielāgojot vienu ierīci dažādām dzīves situācijām.