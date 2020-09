Foto: AP/ SCANPIX/ LETA

Daudzi suņu saimnieki, skatoties televizoru, ir novērojuši, ka arī viņu mīlulis izrāda interesi par ekrānā notiekošo. Samsung sadarbībā ar veterinārārstu Andri Balodi skaidro, kā un kāpēc televizors piesaista mājdzīvnieku uzmanību, un vai tie spēj atpazīt ekrānā redzēto un dzirdēto.

Ja vēl nesen televizora ekrāns dzīvnieku acīm bija izplūdis un vienmuļš, tad mūsdienās suņi spēj ne tikai saredzēt, bet arī saprast televizora ekrānā redzamos attēlus un skaņas, kas tos pavada. Tas noticis, pateicoties jaunāko tehnoloģiju attīstībai – augstas izšķirtspējas televizori ar vēl nebijušām inovācijām.

“Lai arī suns apkārtējo vidi un krāsas uztver līdzīgi kā cilvēks, ārzemju pētījumos ir novērotas atšķirības. Tā, piemēram, suņi spēj uztvert tikai divu krāsu gammu, toties attēlus tie apstrādā ātrāk nekā cilvēki. Un, jo augstāka būs attēla izšķirtspēja, jo suns vairāk reaģēs uz televizorā notiekošo. Visbiežāk to var novērot tad, kad tiek iegādāts jauveterns un kvalitatīvs televizors – visiem mīluļu saimniekiem iesaku pavērot savu mājdzīvnieku – iespējams, tam parādīsies izteikta interese par ekrānā notiekošo, par ko liecinās tuvošanās ekrānam. Un, kas zina, varbūt TV skatīšanās kļūs par vēl vienu veidu, kā kopā pavadīt laiku,” stāsta veterinārārsts Andris Balodis.

Vai ir atrasti kādi pierādījumi?

2013. gadā veiktais pētījums liecina, ka suņi ir pietiekoši inteliģenti dzīvnieki, lai televizora ekrānā atpazītu citus dzīvniekus – pat tos, kurus viņi dzīvē nekad nav redzējuši. Visbiežāk novērots, ka suņi dod priekšroku citu savu sugas brāļu vērošanai, īpašu uzmanību pievēršot tieši skaņām, piemēram, suņu rejām, smilkstēšanai vai cilvēkiem, kas dod suņiem draudzīgas komandas, uzslavas vai spēlējas ar dzīvnieku rotaļlietām.

Kāds suns, tāda reakcija

Tas, kā suņi reaģē uz televizoru, nav atkarīgs tikai no bioloģijas, bet arī pat no suņa šķirnes un konkrētā indivīda rakstura īpašībām. Veterinārārsts Andris Balodis apstiprina, ka suņiem, tāpat kā cilvēkiem, ir atšķirīgi raksturi. Daži ir draudzīgāki un mierīgāki, kamēr citi – mazāk draudzīgi vai pat mežonīgi. Suņa raksturs iezīmējas arī pēc tā, kā tie reaģē uz ekrānā rejošu suni – daži no sajūsmas skries tuvāk televizoram, citi pilnībā ignorēs, bet būs arī tādi, kas riedami skries aiz TV ekrāna meklēt attēlā redzamo suni.

TV skatīšanās kopā ar mājdzīvnieku

Ja ir vēlme palutināt savu mājdzīvnieku, ieteicams uzslēgt īpašu televīzijas kanālu, kas paredzēts suņiem – DogTV. Tā kā suņiem ir labāka perifērā redze un tie labāk uztver pat sīkas kustības lielā attālumā, šajā kanālā vienā sekundē tiek raidīti vairāk kadri, nekā ierasts cilvēku acīm draudzīgos TV kanālos. Arī izmantotās krāsas ir tikai divas – zilā un dzeltenā, ko suņa redze spēj uztvert vislabāk. Citas krāsas suņu acīm izskatās pavisam citādi, piemēram, sarkano krāsu tie redz kā pelēkbrūnu vai pat melnu. Mājdzīvniekam noteikti patiks arī filmas vai video, kuros piedalās citi dzīvnieki – jo vairāk kustību un skaņas, jo mīlulim interesantāk.