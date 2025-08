FOTO: @edamskaisti/Facebook

Suši kūka – krāsaina un oriģināla ideja svētku galdam! Ieteikt







Šī krāsainā un slāņainā suši kūka apvieno gardos Āzijas virtuves elementus – rīsus, nori lapas, lasi, mango un avokado. Tā lieliski izskatās uz galda un neprasa sarežģītu suši rullēšanu, recepte no @edamskaisti.

Reklāma Reklāma

Sastāvdaļas:

Rīsu pagatavošanai:

1. 500g suši rīsu;

2. 20ml rīsu etiķa;

3. Šķipsniņa sāls;

4. Tējkarote cukura.

Kārtas:

1. 3 nori lapas;

2. 1 burciņa (160g) @zigmas.latvija siļķu ikru smēriņa (izmantoju ar lasi);

3. 2 vidēja izmēra burkānu;

4. 1/2 garā gurķa;

5. 1 nogatavojies mango;

6. 160g Zigmas Latvija laša filejas;

7. 1 avokado (+mazliet citrona sula apslakstīšanai);

8. 100g krabju nūjiņu;

9. Sauja grauzdētu sīpolu.

Garnējums – svaigi sīpolloki, sezama sēkliņas un zušu mērce.

Pagatavošana:

1. Novāra rīsus pēc instrukcijas uz iepakojuma un atdzesē. Pievieno rīsi etiķi, sāli un cukuru, kārtīgi izmaisa.

2. Tortei paredzēto veidni izklāj ar pārtikas plēvi.

3. Sagatavo 3 nori lapas izgriežot nepieciešamo formas diametru.

4. Burkānus, gurķus nomizo un sagriež smalkās strēmelītes, arī krabju nūjiņas. Mango un avokado nomizo un sagriež plānās šķēlītēs.

5. Pirmo nori lapu liek veidnē. Uz tās ar mitrām rokām kārto 1/3 no rīsiem, izlīdzina, pārsmērē ar ikru smēriņu un pārber ar burkānu un gurķu strēmelītēm.

6. Veidnē liek otro nori lapu un atkal izkārto 1/3 no rīsiem, pārsmērē ar ikru smēriņu un kārto mango šķēlītes.

7. Liek trešo nori lapu, to izklāj ar palikušajiem rīsiem, pārsmērē ar ikru smēriņu un kārto laša gabaliņus. Viduci dekorē ar krabju nūjiņām, avokado (to apslaksta ar citrona sulu, lai nesabrūnē) un grauzdētiem sīpoliem.

8. Garnē ar sezama sēkliņām, sīpollokiem un zušu mērci.

Lai labi garšo!