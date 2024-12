“Tā sistēma ir kā kuģītis upē, kur neviens īsti negrib zināt, kur tas aizpeldēs,” Bikše izsakās par e-adresi Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs” tēlnieks un Latvijas Mākslas akadēmijas profesors, kā arī bijušais Saeimas deputāts Aigars Bikše izteica savu viedokli par valsts elektronisko saziņas rīku jeb e-adresi un tās efektivitāti. Viņš norādīja, ka e-adrese joprojām nav pietiekami populāra un tai trūkst gan sabiedrības izpratnes, gan pienācīga pārvaldības mehānisma.

“Es, godīgi sakot, par to e-adresi īsti neesmu nekur dzirdējis. Es pats to nelietoju,” atzina Bikše, ilustrējot problēmu, ka daudzi iedzīvotāji joprojām nav informēti par šīs sistēmas esamību vai priekšrocībām. Viņš uzsvēra, ka valstij vajadzētu aktīvāk ieguldīt sabiedrības informēšanā: “Ja valstī ir ieviests šāds rīks, vajadzētu ieguldīt sabiedriskajās attiecībās, lai cilvēki zina, ka tāda lieta pastāv, un saprot, kā to izmantot.”

Bikše norādīja, ka e-adreses sistēmas pārvaldība šķiet sadrumstalota un tai trūkst sistemātiskas pieejas: “Droši vien ir tā, ka katrs ir atbildīgs par savu jomu, bet jēdzīgs monitorings, kas parāda, vai informācija sasniedz cilvēku, visticamāk, nenotiek. Tā sistēma izskatās kā kuģītis, kuru palaida pa upi, bet neviens īsti negrib zināt, kur tas aizpeldēs.”

Viņš arī piebilda, ka šādas problēmas valsts institūcijās bieži tiek risinātas deklaratīvi:

“Kad sākas nepatikšanas, parasti sola veikt pārbaudes. Taču bieži vien tas paliek tikai solījumu līmenī – viss aizmirstas, un nākamreiz atrod ko citu, ko plosīties.”

Lai gan e-adrese juridiskām personām ir obligāta, fiziskām personām tā ir brīvprātīga, kas, pēc Bikšes domām, varētu būt viens no iemesliem tās zemajai izmantošanas pakāpei. Viņš uzskata, ka valsts institūcijām ir jābūt daudz aktīvākām, lai informētu iedzīvotājus par šo rīku un tā iespējām: “Cilvēkiem būtu jāsniedz skaidra un viegli saprotama informācija par to, kas ir e-adrese, kā tā darbojas un kā tā varētu uzlabot viņu saziņu ar valsts iestādēm.”

Noslēdzot diskusiju, Bikše aicināja sabiedrību un medijus pievērsties jautājumiem par e-adreses pārvaldību, lai saprastu, kāpēc tās potenciāls nav pilnvērtīgi izmantots. Viņš piebilda: “Būtu interesanti uzzināt, kas īsti ir noticis, un, iespējams, veikt reālas pārmaiņas šajā sistēmā, lai tā kļūtu efektīvāka.”

E-adreses ieviešana tika uzskatīta par būtisku soli valsts modernizācijā un saziņas digitalizācijā, tomēr tās mazā popularitāte un vājā pārvaldība liek uzdot jautājumu – vai sistēma ir attaisnojusi uz to liktās cerības? Atliek gaidīt, vai nozarē tiks veikti uzlabojumi, kas palielinās tās lietderību un iedzīvotāju iesaisti.

