Tādu kūku vēl nebūsiet gatavojuši. "Napoleons" uz parastās pannas







Liekas neticami, bet kūku “Napoleons” ir iespējams pagatavot uz visparastākās pannas, iztiekot bez cepeškrāsns.

Sastāvdaļas

350 grami miltu

4 olu dzeltenumi

200 gramu cukurniedru cukura

1 paciņa vanilīna

150 ml tumšā alus

1 litrs piena

500 grami sviesta

Sāls

Pagatavošana.

1. Mīkstam sviestam (200 g) pievieno alu, šķipsniņu sāls un 250 gramus miltu. Sākotnēji visas sastāvdaļas labāk maisīt ar karoti.

2. Mīklai jāļauj “atpūsties” aptuveni 5 minūtes. Tad mīkla jāmīca ar rokām, turklāt tā nedrīkst lipt pie rokām.

3. Mīklu sadala deviņos vienādos gabaliņos, katru no tiem sarullē, veidojot nelielu bumbiņu, un uz šķīvīša liek saldētavā.

4. Kamēr bumbiņas saldējas, ķeras klāt pildītā krēma gatavošanai. Samaisa olu dzeltenumus, 100 gramus miltu un cukuru, tad veido krēmu, pakāpeniski lejot klāt pienu.

5. Krēmu karsē, līdz tas kļūst biezs, tad tam pievieno 300 gramus sviesta un vanilīnu. Krēmu atdzesē.

6. No saldētavas izņem bumbiņas un izrullē tās, cik plāni vien iespējams. Par ārējo formu var īpaši neuztraukties.

7. Tad katru izrullēto “plācenīti” cep uz sausas pannas aptuveni 3 minūtes no katras puses.

8. Tagad jāķeras klāt pašam atbildīgākajam darbam – kūkas veidošanai. Katram “plācenītim” uzmanīgi apgriež maliņas, veidojot tos vienāda lieluma, lai kūka būtu estētiski skaista. Šim nolūkam var izmantot kādu piemērota diametra trauku. Katru “plācenīti” bagātīgi ieziež ar krēma kārtu. Apgrieztās maliņas sasmalcina un izmanto tortes dekorēšanai.

9. Torti liek ledusskapī, lai tā pa nakti iegūtu bagātīgu garšu buķeti.













Kūka Napoleons uz pannas