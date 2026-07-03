Tas būtu smieklīgi! Tramps izsakās par atbalstu NATO 11
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien paziņojis, ka saglabāt Savienoto Valstu vienpusējās attiecības ar NATO būtu smieklīgi.
“Viņi par mums neiestājās!!!” nepilnu nedēļu pirms Ankarā paredzētā NATO samita paša sociālās saziņas vietnē “Truth Social” raksta Tramps.
Viņš atkārtoti pārmetis sabiedrotajiem Eiropā attiekšanos atbalstīt ASV karā pret Irānu.
Baltā nama saimnieks arī uzstāj, ka eiropiešiem jāuzņemas vadošā loma pašu drošības uzturēšanā.
Tramps publicējis arī grafiku, kurā demonstrēti ASV izdevumi NATO uzturēšanai, kas ievērojami pārsniedz vairāku citu alianses dalībvalstu tēriņus, kas arī attēloti grafikā.
Pakļaujoties Trampa spiedienam, NATO dalībvalstu līderi apņēmušies līdz 2035. gadam palielināt aizsardzības izdevumus līdz 5% no iekšzemes kopprodukta (IKP).
Kārtējais alianses samits notiks Turcijā 7. un 8. jūlijā.