Plašas sekas visās ASV: Augstākā tiesa pieņem pretrunīgi vērtētu lēmumu par transpersonām 0
ASV Augstākā tiesa otrdien pieņēma nozīmīgu lēmumu, nosakot, ka štati drīkst liegt transpersonām, kuras dzimušas kā vīrietis, piedalīties sieviešu un meiteņu sporta sacensībās. Šis spriedums tiek uzskatīts par vienu no svarīgākajiem pēdējo gadu lēmumiem tā dēvētajos “kultūrkaru” jautājumos un, visticamāk, ietekmēs līdzīgu likumu piemērošanu visā valstī.
Kā vēstīts portālā Guardian,
kas iepriekš bija labvēlīgi divām transpersonām – Aidaho štata koledžas studentei Lindsijai Hekoksai (Lindsay Hecox) un Rietumvirdžīnijas vidusskolniecei Bekijai Peperei-Džeksonei (Becky Pepper-Jackson). Abas bija vērsušās tiesā pēc tam, kad viņām tika liegta dalība sieviešu sporta sacensībās.
Augstākā tiesa secināja, ka šādi aizliegumi nepārkāpj ASV federālo likumu “Title IX”, kas aizliedz diskrimināciju izglītības iestādēs dzimuma dēļ. Spriedumā tiesnesis Brets Kavano (Brett Kavanaugh) norādīja, ka štatiem ir tiesības saglabāt sieviešu un meiteņu sporta sacensības bioloģiskajām sievietēm.
un eksperti prognozē, ka šis spriedums var kļūt par juridisku pamatu šādu likumu saglabāšanai arī citviet. Vienlaikus joprojām nav skaidrs, kā tas ietekmēs tiesvedības Kalifornijā, Konektikutā un citos štatos, kur līdzīgi ierobežojumi tiek apstrīdēti.
Savas priekšvēlēšanu kampaņas laikā viņš vairākkārt kritizēja transpersonu dalību sieviešu sacensībās, uzsverot, ka tas rada negodīgas priekšrocības.
Pēc Trampa izdotā izpildrīkojuma arī Nacionālā koledžu sporta asociācija (NCAA) un ASV Olimpiskā un paralimpiskā komiteja ieviesa ierobežojumus, aizliedzot transpersonām startēt sieviešu sacensībās.
Interesanti, ka, lai gan jautājums izraisījis plašas politiskas debates, NCAA prezidents Čārlijs Beikers (Charlie Baker) jau 2024. gadā Kongresā norādīja, ka no vairāk nekā 500 000 studentu sportistiem tikai aptuveni desmit bija transpersonas.
Savukārt Bekija Pepere-Džeksone tiesā apgalvoja, ka jau agrā vecumā saņēmusi dzimumu apstiprinošu ārstēšanu, nav piedzīvojusi vīriešu pubertāti un tādēļ negūst nekādas fiziskas priekšrocības pār citām sportistēm. Viņa ir vienīgā transpersona, kas līdz šim vēlējusies piedalīties meiteņu sporta sacensībās visā Rietumvirdžīnijas štatā.