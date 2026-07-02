Īlona Maska ieraksts izraisa ažiotāžu: atklājas jauna pasaules elites tendence – miljardieru bērni steidz mācīties kādu valodu 10
Īlons Masks sociālajos tīklos nesen publicēja ierakstu ķīniešu valodā, kurā norādīja, ka viņa dēls mācās mandarīnu valodu, vēstī “ABC News”.
Šāda tendence nav tikai viņa ģimenē – arī citu ietekmīgu personu bērni apgūst Ķīnas oficiālo valodu, tostarp Donalda Trampa un Džefa Bezosa ģimenēs, kā arī “Meta” vadītāja Marka Zakerberga bērni.
Tiek ziņots, ka arī Lielbritānijas karaļnama pārstāvis princis Džordžs jau bērnībā apguvis mandarīnu valodas pamatus.
Eksperti skaidro, ka iemesls šai tendencei ir Ķīnas pieaugošā ekonomiskā un tehnoloģiskā nozīme pasaulē. Kā norāda Londonas “King’s College” Ķīnas studiju profesors Kerijs Brauns, mandarīnu valoda kļūst par praktisku priekšrocību biznesā un diplomātijā.
Viņš uzsver, ka Ķīna nākotnē būs viens no svarīgākajiem globālajiem partneriem, tāpēc valodas apguve ir loģisks solis tiem, kas darbojas starptautiskajā vidē.
Tāpat tiek minēts, ka arī Krievijā un citās valstīs pieaug interese par ķīniešu valodu, savukārt Rietumvalstīs universitātēs joprojām novērojams tās studiju kritums.
Eksperti norāda, ka valodas apguve palīdz ne tikai biznesā, bet arī diplomātijā un starpkultūru attiecībās, jo tā ļauj labāk izprast Ķīnas sabiedrību un domāšanas veidu.