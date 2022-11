Foto: Shutterstock

Tavas spējas, tavi talanti un tavs spēks šodien pieaugs! Horoskopi 18.novembrim







Auns

Tavas spējas, tavi talanti un tavs spēks šodien pieaugs. Un tiesa – tu pats to izjutīsi jau no pirmajām rīta stundām. Liec to lietā un nesēdi visu dienu pie televizora!

Vērsis

Iespējams, ka tu vēlies sasniegt veiksmi un izbaudīt to pēc iespējas ātrāk. Bet ātri nekas liels un labs ierasti nesanāk, vai ne? Tieši tāpat tas būs arī šodien.

Dvīņi

Var gadīties, ka tu būsi apvainojies uz kādu un lai cik komiski nebūtu – tā īsti pats nezināsi, par ko. Ko tad tu brīnies, ka kāds tevi šodien uzskata par dīvainu?

Vēzis

Tavu rīcības brīvību šodien nekas un neviens neiespaidos – ko gribi, to dari. Būtu gan labi, ja tu darītu to, kas ir patiešām noderīgs.

Lauva

Vienmēr vieglāk ir pārliecināties kaut vai desmit reižu, nekā vienu reizi pieļaut kļūdu. Vai tev izdosies?

Jaunava

Var gadīties, ka tu šodien būsi nonācis kādās krustugunīs. Kā? To nezināsi tu pats. Galvenais šajā visā – saglabā mieru!

Svari

Zini mēru! Ja tu netiec ar kādu problēmu galā pats, vari palūgt kādam palīdzību, taču saproti arī, ja tev to atsaka. Šīs dienas galvenais padoms – netaisi vētru ūdens glāzē.

Skorpions

Visai iespējams, ka tu šodien mierīgi risināsi arī pamatīgas problēmas un kāds tevi par to pat apskaudīs. Bet tev tiešām šodien tas izdosies!

Strēlnieks

Var būt, ka tu šodien nokļūsi tādā situācijā, kad nebūs vairs izejas un nekur atpakaļ atkāpties nevarēsi. Ko darīt? Saņemt visu drosmi un iet pretī!

Mežāzis

Izbaudi harmoniju savā dzīvē un ģimenē. Arī ikdienā. Šī diena tev ļaus to izbaudīt burtiski – gaidāmas patiešām jaukas stundas.

Ūdensvīrs

Tev šodien būs neslikta iespēja sagaidīt no kāda cilvēka atzīšanos, kurš līdz šim savu vainu kādā situācijā noliedza. Visbeidzot tu uzzināsi, kas notika patiesībā.

Zivis

Pacenties ar sapratni izturēties pret nelielām nepatikšanām – šodien tās var būt padaudz, taču skaties uz lietām no gaišās puses – tās ir tikai niecīgas problēmiņas.