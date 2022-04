Foto: Shutterstock

Tavu veselību slikti ietekmēs kaitīgi ieradumi! Horoskopi 23.aprīlim Ieteikt







Auns

Iespējams, ka šodien tu vari gūt kādu traumu, tamdēļ esi uzmanīgs. Elektrisko preču iepirkumus šodien labāk atlikt, kā arī nekādā gadījumā nav vēlams piedalīties kādos riskantos pasākumos. Īpaši uzmanīgs esi, lietojot elektroierīces.

Vērsis

Nav izslēgts, ka tu jutīsies psiholoģiski noguris – no pienākumiem, no rūpēm pār citiem. Pacenties atpūsties un “atslēgties” no tā, kas tevi nomoka.

Dvīņi

Lieliska diena, lai veiktu medicīniskas manipulācijas, var ārstēt arī traumas. Šodien tev jābūt uzmanīgam gan lietojot alkoholiskos dzērienus un asus ēdienus.

Vēzis

Iespējams, ka šodien tev uznāks šaubas par savām spējām un talantu. Un veltīgi! Tu, kā vienmēr, vari paļauties uz savu intuīciju un tu nekļūdīsies!

Lauva

Labi veidosies kontakti ar bērniem un mīļoto cilvēku. Iespējams, papildināsies tavi uzkrājumi. Dodies atvaļinājumā, pavadi laiku kopā ar sevi tīkamiem cilvēkiem.

Jaunava

Vari pievērsties saviem hobijiem. Dienas otrajā pusē būs tendence sev dot grandiozus solījumus, kuru izpilde var arī izpalikt. Pievērsies iekšējās pasaules sakārtošanai.

Svari

Laba diena mājas saimnieciskiem darbiem. Trešdiena lieliska saviesīgiem pasākumiem, ballītēm ar draugiem.

Skorpions

Diena lieliski piemērota intelektuālam darbam. Varbūt pat gūsi popularitāti un atzinību. Jo īpaši veiksies radošajiem Skorpioniem.

Strēlnieks

Iespējams, ka diena nenoritēs tik gludi, kā gribētos. Tavi centieni attīstīsies lēni, prasīs daudz vairāk pacietības un uzmanības, nekā tu būsi rēķinājies.

Mežāzis

Jau dienas sākumā iespējams, ka tu līdz sirds dziļumiem izjutīsi tuvu cilvēku atbalstu, kas tev šodien patiešām būs vajadzīgs. Ja nu tomēr kāds cits lūdz tavu palīdzību, neatsaki, it īpaši, ja vari palīdzēt.

Ūdensvīrs

Tavu veselību slikti ietekmēs kaitīgi ieradumi, kas, tavuprāt, palīdz tev tikt galā ar dienas saspringumu. Tev ir kāds cits spēcīgs ierocis – humora izjūta. Atliec malā vakara ierasto vīna glāzi vai smēķēšanu un tu redzēsi, cik ļoti tava pašsajūta uzlabojas.

Zivis

Alkohola lietošana tikai pasliktinās tavu pašsajūtu – paaugstinās asinsspiedienu, izraisīs hronisku saslimšanu saasināšanos. Var gadīties arī problēmas ar plaušām. Vēlams pēc iespējas vairāk laika pavadīt pie dabas. Ļoti ieteicamas ūdens procedūras. Bet alkoholam pasaki “nē”!