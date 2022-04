Foto: Shutterstock

Kāds centīsies tevi iesaistīt strīdā! Horoskopi 21.aprīlim Ieteikt







Auns

Ja tev liekas, ka tev šodien kaut kas nesanāks, tad to “kaut ko” labāk nemaz neuzsākt. Jo tad patiešām nekas nesanāks, ja to sāksi darīt ar šādu pārliecību.

Vērsis

Diena, kas sākas ar jaunām idejām, vienmēr ir pozitīva. Un šī diena nebūs nekāds izņēmums!

Dvīņi

Pat, ja vientulība tevi garlaiko, reizēm tā ir pat ļoti vajadzīga. Tas palīdz apkopot domas, spēkus, ļauj koncentrēties. Šo dienu tev noteikti vajadzētu pavadīt tieši tā.

Vēzis

Netērē naudu un tāpat arī enerģiju – šodien taupi šos abus! Jo abi tev noderēs! Nevajadzētu arī ieplānot kaut ko tādu, ko tu ar sesto prātu jūti – neizdarīsi. Lieks laika patēriņš!

Lauva

Šodien tev viss var izdoties brīnišķīgi. Bet! Tikai tajā gadījumā, ja tu pats būsi mierīgs un nosvērts, un netrakosi pirms laika.

Jaunava

Tevi šodien vērtēs visdažādākie cilvēki – gan tavi draugi, gan tuvinieki, gan kolēģi. Tāpēc būtu labi, ja tu domātu par to, ko tu saki, lai neļautu viņiem izdarīt par tevi nepareizus secinājumus.

Svari

Tavus jokus kāds šodien var pārprast un uzskatīt, ka tas, ko tu esi pateicis, ir realitāte. Tāpēc esi uzmanīgs par to, ko joko.

Skorpions

Pamēģini šodien rīkoties tā, kā tu uzskati par pareizu, taču tajā pašā laikā tā, lai tas būtu saskaņā ar citiem cilvēkiem. Ja iesi pret viņiem, nekas labs no tā nesanāks.

Strēlnieks

Šodien tu visai dīvainā veidā mācēsi izvairīties no nepatikšanām. Bet situācijas ir dažādas un nevajag speciāli “līst” tajās iekšā – dari visu pēc labākās sirdsapziņas. Nemēģini nevienam kaitēt, tas tev maksās daudz!

Mežāzis

Nav īstā diena un īstais laiks būt tādam egoistam. Atteikties no egoisma nozīmē arī sava rakstura stingrību. Vismaz pamēģini!

Ūdensvīrs

Šodien tev nāksies pārbaudīt savu pacietību – gan attiecībā uz to, kas notiek ap tevi, gan attiecībā uz to, kas notiek “tevī pašā”. Reizēm ir jāpieņem, ka dažas lietas nerisinās tā, kā tu to gribētu.

Zivis

Kāds var censties tevi iesaistīt kādā strīdā, ar kuru tev patiesībā nav nekāda sakara. Pacenties no šīs situācijas turēties tālāk, cik vien tu spēj!