Teilores Sviftas koncerts Foto. Scanpix/LETA

Teilores Sviftas ekonomika pārņem Eiropu. Kas šis vispār ir par pasaules fenomenu? Ieteikt







Teilore Svifta pārņem Eiropu, liekot dažiem ekspertiem paredzēt negaidītu ekonomikas kāpumu, jo fani pulcējas uz desmitiem izpārdotu šovu no Dublinas līdz Vīnei un ne tikai. Cerams, ka Svifta kopā ar Olimpiskajām spēlēm Francijā un Eiro 2024 futbola čempionātu Vācijā dos iespēju kontinentam pakāpties, kas pēdējos divus gadus ir tikko pārvarējis lejupslīdi un ievērojami atpalicis no ASV, par to raksta aģentūra Reuters.

Reklāma Reklāma

Bet ir viena problēma: “Swiftonomics” patiesībā nav reāla

Viņa var būt megazvaigzne, kas rada revolūciju mūzikas industrijā, taču, tiklīdz uztraukums beigsies, būs nepieciešams palielināmais stikls, lai pamanītu ekonomisko labumu. Kā piemēru aģentūra min Stokholmu. Viņas trīs šovus maijā apmeklēja gandrīz 180 000 fanu, no kuriem puse bija no ārzemēm un pilsētas apgrozījums sasniedza gandrīz 850 miljonus kronu (81 miljonu ASV dolāru).

Tas ir lielisks trīs dienu gājiens Stokholmai, bet ūdens pilse jūrā pat pieticīgajai Zviedrijas ekonomikai, kas ieņem astoto vietu Eiropas Savienībā ar gada izlaidi 623 miljardu ASV dolāru apmērā. Šis papildu apgrozījums ir lielisks nedēļas nogales stimuls Stokholmai un jo īpaši tās tūrisma nozarei, bet tā ir tikai nedēļas nogale, kurai nav redzamas vai būtiskas ietekmes uz kopējo ekonomikas izaugsmi.

Aplēsts, ka viesnīcās un restorānos bija pārslodze, un pat kovboju cepuru pārdošanas apjoms pieauga par 155%. Ietekme uz cenām ir līdzīgi neredzama un varētu būt pat mazāka nekā tad, kad Bejonsē uzstājās pilsētā gadu iepriekš, izraisot pagaidu inflācijas bailes. Bejonsē efekts vai nē, kopš tā laika Zviedrijas inflācija ir samazinājusies no 10% līdz nedaudz vairāk par 2%.

“Vai pastāv Teilores Sviftas efekts? Labākajā gadījumā tas ir ārkārtīgi mazs un īslaicīgs,” sacīja Karstens Bžeskis, ING ekonomists. Gatavojoties lieliem notikumiem, ir veikti daudzi pētījumi, kuros izklāstīti ekonomiskie ieguvumi, taču pēc tam jums ir nepieciešams palielināmais stikls, lai skaitļos atrastu šos tā dēvētos ieguvumus, sacīja Bžeskis.

Spriedums ir tāds pats par olimpiskajām spēlēm vai Euro 2024

Šādi masu pasākumi ir svētīgi restorāniem, alus pārdošanai un suvenrīru tirgotājiem, taču tie ilgstoši neietekmē patēriņa modeļus.

Arguments ir tāds, ka nauda, ​​​​kas iztērēta koncerta biļetei vai viesnīcai, tiek izņemta no ģimenes budžeta, kas nozīmē, ka mazāk atliktu citiem izdevumiem, piemēram, restorāniem vai ceļojumiem.

Danske Bank “izlejamā alus indekss” uzrādīja milzīgu pieaugumu, kad Dānija spēlēja savu iepriekšējo Eiropas čempionātu, pārsniedzot 106% pieaugumu krogu un restorānu ieņēmumu spēlē pret Angliju, salīdzinot ar ierasto. Mikrolīmenī šādi pasākumi sniedz stimulu, taču pat tas ir mazs un īslaicīgs. Tie ir svarīgi konkrētām nozarēm, piemēram, viesnīcām un ēdināšanai visur, kur dodas Teilore Svifta, vai alus tirdzniecībai valstīs, kas spēlē futbolu.

Daži vietējie plašsaziņas līdzekļi pagājušajā mēnesī pievērsās Barclays pētījumiem, atver jaunu cilni par Swifties tērēšanas paradumiem, liekot domāt, ka viņas koncerti Apvienotās Karalistes ekonomikai ienesīs vienu miljardu sterliņu mārciņu.

Taču papildus iespējamajai ietekmei uz citiem izdevumiem, ir arī fakts, ka liela daļa ienākumu no Sviftas turnejas nonāks ASV, tādējādi samazinot jau tā nelielo vietējo ekonomisko labumu.