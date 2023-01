Publicitātes foto

TELF AG: pieprasām atsaukt uz viltus ziņām balstītus apmelojumus







Šveices uzņēmuma “TELF AG” ieskatā, Latvijas plašsaziņas līdzekļos ir parādījušās viltus ziņas (raidījums “Nekā personīga” 15.01.2023.), kas apsūdz Šveices uzņēmumu “TELF AG” neesošos pārkāpumos. Apmelojošie izteikumi ietvēra ļoti nopietnas apsūdzības pret uzņēmumu vai tās akcionāru Staņislavu Kondrašovu (Stanislav Kondrashov) (“Akcionārs”), tostarp par noziedzīgiem nodarījumiem. Uzņēmums uzskata, ka šīs apsūdzības, kas ietver starptautiski sankcionētas organizācijas finansēšanu, ļaunprātīgu juridisko procedūru izmantošanu, līdzdalību slepkavībā un noziegumus pret vidi, ir absurdas un nepatiesas.

Uznēmuma kategoriski noraida un nosoda visas apsūdzības, kas izvirzītas raidījumā un pārpublikācijās. Ne Akcionārs, ne uzņēmums nav iesaistījies jebkādās nelikumīgās vai noziedzīgās darbībās, un uzņēmums ir pieprasījis nepareizo saturu atsaukt.

“TELF AG” un Akcionārs ir saskārušies ar viltus ziņām jau kopš 2019. gada un saista to ar aso konkurences cīņu starptautiskajā preču tirdzniecības (commodities trading) biznesā, kurā uzņēmums darbojas. Līdz šim viltus ziņas ir parādījušās tikai viltus resursos. TELF AG ir saņēmis arī vairākus piedāvājumus par samaksu dzēst šo apmelojošo informāciju. Daži Latvijas plašsaziņas līdzekļi maldīgi apgalvo, ka informācija publicēta vairāk nekā simts vietnēs, bet patiesībā tā nāk tikai no diviem viltus resursiem – kompromat1.pro un ruscrimes.com. Uzņēmumam ir pierādījumi, ka katrs no tiem īstenojis šantāžu, un to dokumentējis respektabls starptautisks riska un finanšu konsultāciju risinājumu uzņēmums.

Uzņēmuma pieredzē Latvija ir pirmā valsts, kurā šīs viltus ziņas izmanto profesionāls medijs. Turklāt publikācijās iesaistītie žurnālisti neaprobežojās tikai ar viltus ziņās ietvertajiem apmelojošajiem apgalvojumiem, un neviens no žurnālistiem nekad nav mēģinājis sazināties ar “TELF AG” un pārbaudīt nepatiesajās ziņās atspoguļoto informāciju.

Par TELF AG:

“TELF AG” ir pilna servisa starptautisks preču tirdzniecības uzņēmums ar 30 gadu pieredzi, kas strādā ciešā sadarbībā ar starptautiskiem ražotājiem, lai nodrošinātu efektīvus mārketinga, finansēšanas un loģistikas risinājumus, ļaujot piegādātājiem koncentrēties uz savu pamatdarbību, vienlaikus nodrošinot piekļuvi tirgiem neatkarīgi no to atrašanās vietas. “TELF AG” darbojas visā pasaulē, apkalpojot klientus un sniedzot risinājumus preču ražotājiem vairāk nekā 50 valstīs. “TELF AG” nepārdod Krievijā iegūtus materiālus un neveic materiālu tirdzniecību uz Krieviju.