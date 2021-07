Foto: Shutterstock

Tev būs grūti šodien kontrolēt pašam sevi! Horoskopi 13.jūlijam







Auns

Tu būsi ārkārtīgi bargs kritiķis – gan pret sevi, gan pret citiem. Pacenties vismaz nesabojāt visiem citiem garastāvokli, jo tāds drauds pastāv.

Vērsis

Dzīve, kā zināms, ir strīpaina un baltais mainās uz melno un atpakaļ. Tā arī būs šodien. Neķer kreņķi!

Dvīņi

Iespējams, ka šī diena tev liksies garlaicīga. Tiksi ar visu galā, darbus un pienākumus padarīsi, bet garlaicība neliks tevi mierā. Pacenties šo dienu pavadīt kopā ar kādu sev mīļu cilvēku – tā šī diena paskries ātrāk.

Vēzis

Tu esi pārāk pieķēries tam, kas tev jau ir. Neviens negrasās tev neko atņemt, bet, ja tu domā par to, kas tev jau ir, nevis par to, kas tev varētu būt – to tu nekad arī neiegūsi.

Lauva

Tu pārāk daudz laika un domu veltī pienākumiem. Kaut ko vari mainīt? Tad dari to! Padomā par savu atpūtu!

Jaunava

Tu šodien būsi ļoti entuziastisks, bet reti izklaidīgs. Tomēr tu vari tiekties uz to, lai censtos neko neaizmirst!

Svari

Tu kļūsi par liecinieku tam, ka kāds kādam mēģinās kaitēt – meli vai intrigas, bet tā kā tevi tas neskars, tev būs arī iespēja “stāvēt malā”. Tomēr diez vai sirdsapziņa tev to ļaus.

Skorpions

Tev būs grūti šodien kontrolēt pašam sevi. Ne tā, ka tu nezināsi, kam un ko teikt, gluži otrādi – pateiksi daudz vairāk, nekā varētu vēlēties.

Strēlnieks

Šo dienu labi būtu veltīt maziem, taču nozīmīgiem un jaukiem notikumiem. Tieši tas tev šodien ir visvairāk nepieciešams.

Mežāzis

Tu vari atļauties būt mazliet vecmodīgs. Tas dāvās tev sirsnību un sava veida pievilcību, ko novērtēs arī citi.

Ūdensvīrs

Šodien tu vispirms meklēsi problēmas, bet pēc tam domāsi – kā tās atrisināt. Ja tev liekas, ka to nevarēsi, vienkārši nesāc sev tās radīt!

Zivis

Šodien tev galvā dzims daudz un dažādas idejas un tev ļoti tās patiks. Izbaudi šo mirkli, neskrien un nesteidzies!